Nuevas rutas de TransMiZonal conectan Bosa y Ciudad Bolívar con el sistema troncal de TransMilenio

TransMilenio anunció la puesta en operación de dos nuevas rutas de TransMiZonal que ampliarán la cobertura del sistema en el sur de la ciudad, beneficiando a más de 5.000 ciudadanos.

Según informó la entidad, desde este martes 13 de enero entrará en funcionamiento la ruta GF546 La Marlene – Portal Américas, que operará de lunes a sábado entre las 4:00 a. m. y las 11:00 p. m., y domingos y festivos de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. Este servicio conectará 14 barrios del suroccidente de Bogotá con la avenida Ciudad de Cali y el Portal Américas.

Por su parte, el 18 de enero iniciará la ruta H645 Arborizadora Alta – Portal Sur, que funcionará los domingos y festivos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., transitando por barrios como Arborizadora Alta, Potosí, Sierra Morena, Perdomo, Barlovento y Valvanera, hasta finalizar frente al Portal Sur.

Conectividad y beneficios para la comunidad

El comunicado oficial destaca que “seguimos trabajando para facilitar la conexión de nuestra comunidad usuaria entre las rutas de TransMiZonal y TransMilenio.

Con el propósito de ampliar la cobertura del Sistema, responder al crecimiento urbano y gracias a las solicitudes de la propia comunidad podemos atender estas necesidades y brindar opciones que mejoren la experiencia de viaje en el transporte público de Bogotá”, aseguró la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz.

La ruta GF546 beneficiará aproximadamente a 3.200 pasajeros diarios y contará con una flota de nueve vehículos tipo padrón, mientras que la H645 atenderá a cerca de 2.000 usuarios con siete buses de capacidad media.

Recomendaciones para los usuarios

TransMilenio invitó a la ciudadanía a “seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp, consultar la página web y planear sus viajes en TransMiApp” para conocer detalles de horarios, recorridos y paraderos provisionales.

Con estas nuevas rutas, el sistema busca fortalecer la integración de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar con la red troncal, ofreciendo alternativas de movilidad más eficientes para los habitantes del sur de la capital.