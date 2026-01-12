CANAL RCN
Colombia

Nuevas rutas de TransMiZonal conectan Bosa y Ciudad Bolívar con el sistema troncal de TransMilenio

Con estas nuevas rutas, el sistema busca fortalecer la integración de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar con la red troncal.

Nuevos TransmiZonal conectan tres localidades.
Nuevos TransmiZonal conectan tres localidades. Foto: Transmilenio.

Noticias RCN

enero 12 de 2026
11:23 a. m.
TransMilenio anunció la puesta en operación de dos nuevas rutas de TransMiZonal que ampliarán la cobertura del sistema en el sur de la ciudad, beneficiando a más de 5.000 ciudadanos.

Según informó la entidad, desde este martes 13 de enero entrará en funcionamiento la ruta GF546 La Marlene – Portal Américas, que operará de lunes a sábado entre las 4:00 a. m. y las 11:00 p. m., y domingos y festivos de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. Este servicio conectará 14 barrios del suroccidente de Bogotá con la avenida Ciudad de Cali y el Portal Américas.

Por su parte, el 18 de enero iniciará la ruta H645 Arborizadora Alta – Portal Sur, que funcionará los domingos y festivos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., transitando por barrios como Arborizadora Alta, Potosí, Sierra Morena, Perdomo, Barlovento y Valvanera, hasta finalizar frente al Portal Sur.

Conectividad y beneficios para la comunidad

El comunicado oficial destaca que “seguimos trabajando para facilitar la conexión de nuestra comunidad usuaria entre las rutas de TransMiZonal y TransMilenio.

Con el propósito de ampliar la cobertura del Sistema, responder al crecimiento urbano y gracias a las solicitudes de la propia comunidad podemos atender estas necesidades y brindar opciones que mejoren la experiencia de viaje en el transporte público de Bogotá”, aseguró la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz.

La ruta GF546 beneficiará aproximadamente a 3.200 pasajeros diarios y contará con una flota de nueve vehículos tipo padrón, mientras que la H645 atenderá a cerca de 2.000 usuarios con siete buses de capacidad media.

Recomendaciones para los usuarios

TransMilenio invitó a la ciudadanía a “seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp, consultar la página web y planear sus viajes en TransMiApp” para conocer detalles de horarios, recorridos y paraderos provisionales.

Con estas nuevas rutas, el sistema busca fortalecer la integración de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar con la red troncal, ofreciendo alternativas de movilidad más eficientes para los habitantes del sur de la capital.

