Por colarse en Transmilenio: ciudadanos tuvieron que convertirse en gestores de convivencia durante un día

Para retribuir a la ciudad, tras haber cometido una falta contraria al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) de la Policía, pasajeros del sistema TransMilenio se convirtieron por un día en gestores de convivencia, que desarrollaron actividades pedagógicas en el Portal 20 de Julio.

En su mayoría, habrían evadido el pago del pasaje, pero otros infractores participaron de la iniciativa.

Antes de repartirse las tareas del día recibieron una charla pedagógica y, con volantes y megáfono en mano, estuvieron explicándole a los pasajeros por qué deben permitir la salida de los articulados antes de entrar, mantenerse detrás de la franja amarilla en los vagones, cuidar sus objetos de valor y conocer las líneas de emergencia.

Según la administración, dichas “actividades se realizan en articulación con TransMilenio y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), y buscan que los infractores del CNSCC le devuelvan a la ciudad, mediante una jornada comunitaria, la falta cometida, especialmente en casos de evasión del pago del pasaje. En el 2025, se desarrollaron más de 60 actividades pedagógicas en estaciones y portales del sistema, con la participación de cerca de 350 ciudadanos”.

¿En cuánto quedará la multa por evadir el pago del pasaje en TransMilenio este 2026?

Los participantes de la iniciativa ‘Gestores de Convivencia por un día’ corrieron con suerte. Y es que, en su mayoría, quienes evaden el pago del pasaje en el sistema TransMilenio se ven enfrentados a una multa considerable.

Con el aumento del salario mínimo del 2026, la sanción económica de tipo 2 alcanzó los 233.454 pesos colombianos (unos 62 dólares al cambio de enero del 2025).

Según la cartera de seguridad, “las personas que necesiten resolver un comparendo por convivencia pueden acudir a los CADE, SuperCADE y Casas de Justicia, donde recibirán orientación. También están disponibles las líneas de WhatsApp 301 445 7292 y 324 681 4036, de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.”.

Además, “la Secretaría tiene habilitado el portal lico.scj.gov.co, donde los ciudadanos pueden pagar su multa a través de PSE o descargar el recibo para realizar el pago en una entidad bancaria”.