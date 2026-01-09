Transmilenio anunció cambios en subsidios tras aumentar el precio del pasaje

Después de varios días de debate, finalmente se confirmó que el precio de Transmilenio para 2026, tras el aumento del salario mínimo y auxilio de transporte decretado por el Gobierno Nacional, será de $3.550, el cual regirá desde el próximo 14 de enero.

El aumento corresponde a un ajuste del 10,9%, el cual según la Alcaldía de Bogotá, es "inferior a la variación del salario mínimo y a los principales indicadores de costos del Sistema". Además, justificaron la medida en seguir brindado apoyos y subsidios para los más necesitados.

Los cambios en subsidios y apoyos de Transmilenio

"Este ajuste tarifario se enmarca en la estrategia del Distrito para garantizar la sostenibilidad social, financiera y ambiental del transporte público, priorizando el acceso equitativo a la movilidad, especialmente para la población en condición de vulnerabilidad", indica el comunicado.

De entrada, se confirma que se da continuidad al programa 'Pasajes Gratis' de la Secretaría de Integración Social, el cual otorga pasajes de Transmilenio a 636.000 personas y se espera incluir 6.200 adicionales. La inversión pasa de $61.000 millones a $86.000 millones.

Además, a partir de febrero de 2026 se ampliará la cobertura, incorporando nuevas personas beneficiarias en condición de exclusión extrema, entre ellas:

Personas que habitan en viviendas tipo pagadiarios.

Personas mayores vinculadas a los Centros de Cuidado Transitorio.

Habitantes de calle atendidos a través del servicio de Hospedaje Social.

También se modifica el Programa de Movilidad Escolar (PME)

Se proyecta entregar un subsidio de $2.800 (79% del valor del pasaje) para cada recorrido. Para los menores de 14 años se entrega adicionalmente un segundo apoyo para su acompañante.

Durante 2026 se dará continuidad a: