Nuevas rutas migratorias en el Tapón del Darién: autoridades alertan sobre peligros y extorsiones

El fenómeno migratorio a través del peligroso Tapón del Darién continúa sin cesar, mientras las autoridades de Colombia, Costa Rica y Panamá unen esfuerzos para identificar y monitorear las nuevas rutas utilizadas por los migrantes.

Estas travesías, que representan para muchos el camino hacia el "sueño americano", están plagadas de riesgos y peligros, principalmente debido a la presencia de grupos armados en la zona.

Nuevas rutas en el Tapón del Darién

Una de las rutas identificadas parte de Capurganá, en el municipio de Necoclí, Colombia. Los migrantes deben ascender el Cerro de la Miel, una montaña descrita como espesa y peligrosa, para llegar a Puerto Obaldía, en Panamá. Aunque esta ruta es altamente vigilada, su corta duración la mantiene como una opción para algunos migrantes.

Sin embargo, la ruta que más preocupa a las autoridades es la que sale de Unguía, en el departamento del Chocó, Colombia. Esta travesía implica cruzar una densa selva desde Paya hasta Púcuro, en Panamá, con destino final en Bajo Chiquito en este país.

El trayecto, que puede durar entre ocho y doce días, se caracteriza por la alta presencia de grupos armados, lo que ha resultado en que muchas personas no logren completar el cruce.

Según testimonios recopilados por las autoridades, el 86% de las personas entrevistadas reportaron haber sido víctimas de grupos armados presentes en la zona. Estos grupos cobran entre 280 y 450 dólares por persona para permitir el paso, aprovechándose de la desesperación de quienes buscan un mejor futuro.

Migraciones frustradas en el Tapón del Darién

Las autoridades también han identificado un nuevo fenómeno denominado "migración inversa". Aproximadamente el 40% de los migrantes manifestó haber tenido que regresar debido a la falta de recursos económicos para continuar su viaje hacia Estados Unidos, el destino principal.

Este flujo migratorio bidireccional presenta desafíos significativos para garantizar los derechos humanos de los migrantes, incluyendo la protección internacional, una respuesta humanitaria coordinada y el acceso a la justicia.

Las autoridades continúan trabajando en la identificación de patrones de violencia y vacíos de protección a lo largo de las rutas migratorias, con el objetivo de formular recomendaciones dirigidas a las instituciones competentes y mejorar la situación de los migrantes que se aventuran en esta peligrosa travesía.