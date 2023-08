Comisión de la Mujer ha recibido nueve denuncias por violencia sexual en el Congreso

Este lunes 28 de agosto se conoció el primer informe del protocolo integral para la prevención y orientación institucional frente a conductas de la violencia sexual para el ámbito laboral y contractual en el Congreso de la República, investigación que estaba siendo liderada por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

El protocolo, que está centrado en ejes como la prevención, orientación y no revictimización, se aplicó durante lo corrido del año junto a un equipo psicosocial y jurídico para la atención de los casos que comenzaron a conocerse en la opinión pública y medios de comunicación.

Casos de acoso sexual en el Congreso

La investigación permitió conocer un total de nueve denuncias, siete corresponden a mujeres y dos a hombres, cuyas edades oscilan entre los 21 y 28 años.

Las personas denunciadas desempeñaban cargos en el Congreso como contratistas, trabajadores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), de servicios generales, entre otros.

La senadora también anunció que se han conocido diferentes casos, pero las víctimas no han tomado la decisión de denunciar.

Un caso es de una ciudadana que denunció hechos de acoso sexual que sufrió por parte de un auxiliar jurídico ad honorem que estaba vinculado a la Comisión Séptima de la Cámara, de quien también se conoció que había acosado a otra contratista.

“Intentamos contactar con las otras víctimas que habían sido acosadas sexualmente para atenderlas en el marco del protocolo, desafortunadamente no fue posible. Se prohibió el ingreso de esta persona al Congreso y se dio por terminada la judicatura que venía haciendo, radicamos la denuncia en la Fiscalía”, explicó Pizarro.

Otro caso es de una mujer que denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un servidor público vinculado a una Comisión de la Cámara. Según el relato, el agresor envió mensajes con contenido sexual explícito en diversas ocasiones y de forma recurrente.

Otra denuncia fue de una mujer en contra de un hombre que hacía parte de la UTL de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín.

La situación fue expuesta en la Fiscalía, en donde también se conoció que por lo menos habría otras siete víctimas más del exfuncionario. Sin embargo, la denunciante no volvió a revelar más información del caso.

Acoso en contra de hombres

Además, fueron denunciados dos casos de acceso carnal violento en contra de hombres. El presunto victimario, conocido como Jhon Jairo Uribe, quien fue retirado del Canal Congreso, actualmente está siendo investigado y el caso está en indagación preliminar.

“Según la información que nosotros tenemos con base en los testimonios (…) un número indeterminado de jóvenes que empezaron a ser accedidos de manera violenta siendo menores de edad, jóvenes pobres que son víctimas de esta persona y aquí sí podríamos estar hablando de una red de abuso sexual contra hombres”, informó la senadora Pizarro.

Caso Jorge Laverde

Otra denuncia que se conoció fue en contra del secretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Laverde, quien es acusado de acosar sexual y laboralmente a una mujer en el Legislativo. La denunciante tuvo que retirarse de sus labores en el Congreso sin que le pagaran su contrato.

"Él entra al cubículo, se me empieza a acercar físicamente, de una forma bastante violenta que me sentía minimizada, me sentía en peligro; por como me miraba, me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención, que no pasábamos mucho tiempo juntos sabiendo que teníamos mucho tiempo", se escucha en el testimonio presentado por la senadora.

La senadora del Pacto aseguró que en la mayoría de los casos, el acoso sexual está ligado al abuso laboral y a violaciones de los derechos laborales. La representante Carolina Giraldo tendrá que seguir la investigación teniendo en cuenta que es la actual presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer.

Finalmente, la senadora le hizo un llamado a la Fiscalía para que se comiencen a atender y a evidenciar los resultados de esas investigaciones. Según datos del mismo órgano de control, en 2021 se registraron un total de 31.336 víctimas de delitos sexuales, 27.419 son mujeres, el 87,5 %; y 3.917 son hombres, que representan el 12,5 %.