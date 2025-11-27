CANAL RCN
Colombia

Violencia sin límites en Cauca: ataques armados, secuestros y atentados con explosivos

Hostigamientos, retenes ilegales, carros bomba y secuestros se han registrado desde el 14 de noviembre en varios municipios del departamento.

Foto: captura de video Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
09:51 p. m.
El departamento de Cauca atraviesa una grave crisis de seguridad, con al menos once incidentes violentos registrados entre el 14 y el 26 de noviembre.

La escalada ha traído consigo ataques armados, secuestros, hostigamientos y hasta un carro bomba hechos que dejaron un muerto y trece heridos.

En las últimas semanas se han registrado secuestros y ataques continuos.

Cronología de la cruda violencia en Cauca

La noche del miércoles 26 de noviembre se reportó un fuerte hostigamiento en el municipio de Suárez.

Más temprano ese mismo día, un poderoso explosivo en el Patía dejó tres personas heridas. También se registró un intento de secuestro de un empresario junto con el robo de su camioneta en la vía Panamericana.

El domingo 23 de noviembre, grupos armados instalaron un retén ilegal en Rosas, asaltando vehículos y afectando el comercio de la zona.

Un día antes, el sábado 22, las comunidades de Morales ya habían reportado hostigamientos por parte de actores armados.

La semana más crítica se vivió entre el 18 y el 20 de noviembre. El jueves 20 se produjo una toma guerrillera en Jambaló que dejó seis civiles heridos y destrucción total.

El miércoles 19, una acción similar golpeó a Mondomo, dejando cuatro personas heridas.

El martes 18 fue uno de los días más graves, marcado por un carro bomba en Tunía que dejó un muerto y el lamentable secuestro de Miguel Ayala y Sebastián Pantoja, quienes permanecen desaparecidos.

El senador Temístocles Ortega fue víctima de la ola de violencia en Cauca

Esta ola de violencia arrancó el viernes 14 de noviembre con ataques simultáneos que incluyeron un gran retén guerrillero en Párraga con robo de vehículos, un ataque con drones en Timbío y un atentado dirigido contra el senador Temístocles Ortega.

La secuencia de violencia ha generado llamados urgentes a una intervención de seguridad por parte de autoridades departamentales y nacionales, ante el temor de las comunidades y la afectación a la movilidad y el comercio en la región.

