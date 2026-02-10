“Esperaba lo peor”: el testimonio de la senadora Aida Quilcué tras horas secuestrada

La senadora Aida Quilcué fue secuestrada este martes en el departamento del Cauca y liberada horas después, en un hecho que se suma a la creciente lista de violencia política en el país.

Según cifras oficiales, en lo que va de la campaña electoral se han registrado 61 atentados, más de 215 amenazas, un centenar de asesinatos y 35 secuestros.

Interceptada en Totoró y localizada en Inzá

El ministro de Defensa confirmó que la congresista fue rescatada luego de que su camioneta apareciera abandonada a la salida del municipio de Totoró. Quilcué se dirigía hacia Inzá, al oriente del Cauca, cuando su caravana fue interceptada por hombres armados.

Durante cerca de tres horas se desconoció su paradero. Finalmente fue encontrada en un restaurante sobre la vía hacia Ensa, donde se realizó la extracción. La senadora viajaba desde La Plata, Huila, acompañada por dos integrantes de su esquema de seguridad de la UNP.

De acuerdo con su equipo de trabajo, los responsables serían integrantes de la subestructura Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Testimonio de la senadora tras el rescate

Tras recuperar la libertad, Quilcué relató los momentos de angustia que vivió durante el secuestro: "Esperaba lo peor, porque uno ya iba a prenderse de los espíritus, de Dios, y esperar a quién, o salir bien o salir mal. Pensaba mucho en ella, en mi nieto, en mi familia, en mi papá, pensaba en ellos, porque a mi hija le arrebentaron su papá, pero bueno, gracias a Dios hoy estoy bien", expresó.

El caso refleja la gravedad de la violencia política en el marco electoral, que afecta a líderes sociales y políticos sin distinción de región, género o partido.