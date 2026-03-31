CANAL RCN
Colombia

Nuevo modelo para la expedición de pasaportes entrará a regir este 1 de abril entre dudas y alertas

Bajo la lupa de la Procuraduría y algunas demandas en curso, entrará a regir el nuevo modelo para la expedición de pasaportes en convenio con Portugal y la Imprenta Nacional.

Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
02:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este primero de abril arranca el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, en medio de demandas, advertencias de organismos de control y dudas jurídicas que todavía no se resuelven.

La Procuraduría, por ejemplo, pidió incluso suspender los pagos al convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, tras advertir presuntas irregularidades en el acuerdo que respalda la producción del documento.

Pasaporte sin cita y pagando menos: anuncio de la Cancillería cambia el trámite
RELACIONADO

Pasaporte sin cita y pagando menos: anuncio de la Cancillería cambia el trámite

Además, el Ministerio Público también encendió alertas por un contrato superior a 185 mil millones de pesos con la Imprenta Nacional, cuestionando la falta de claridad en fechas de inicio y señalando que ya son varios contratos similares firmados con el mismo objeto.

Las demandas en curso contra el nuevo modelo de pasaportes

Y mientras entra en vigencia el nuevo esquema, el proceso tampoco está libre de líos judiciales.

Actualmente hay demandas en curso que buscan frenar el convenio internacional con Portugal, lo que mantiene abierta la incertidumbre jurídica sobre la implementación del modelo.

¿Se enreda el nuevo modelo de pasaportes?: convenio enfrenta procesos judiciales mientras aseguran que avanza con normalidad
RELACIONADO

¿Se enreda el nuevo modelo de pasaportes?: convenio enfrenta procesos judiciales mientras aseguran que avanza con normalidad

A esto se suma que el cambio implica la salida definitiva de la firma privada Thomas Greg & Sons, que durante casi dos décadas produjo los pasaportes en el país, para pasar a un sistema estatal con apoyo tecnológico extranjero.

Gobierno ha dado parte de tranquilidad

Esta transición contará con una operación paralela de ambos modelos durante el primer mes para evitar fallas en la expedición.

Aunque el gobierno asegura que el servicio no se afectará y que los tiempos de entrega y costos se mantendrán iguales, los organismos de control siguen con la lupa puesta sobre el proceso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Caquetá

Así fue el rescate de los cinco hermanos perdidos en la selva del Caquetá

Gobierno Nacional

¿Quiénes son los 23 sanguinarios criminales a los que el gobierno les suspendió órdenes de captura?

Disidencias de las Farc

'La Morocha' y 'Urías Perdomo': los cabecillas de las disidencias de Calarcá que se expanden mientras negocian la Paz Total

Otras Noticias

Abuso sexual

Así desapareció hace un año María Camila Díaz por falsa oferta de trabajo en México: cronología del caso

Las autoridades capturaron en Antioquia al hombre señalado de engañar a la colombiana desaparecida desde hace 13 meses

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 31 de marzo

Super Astro Sol hoy martes 31 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Haití

La camiseta de Haití para el Mundial tiene sello colombiano: así luce

La casa de los famosos

“Es manipulador”: Yuli Ruiz se despachó contra Alejandro Estrada tras ver la opinión del público

Cali

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali