Nuevo modelo para la expedición de pasaportes entrará a regir este 1 de abril entre dudas y alertas

Este primero de abril arranca el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, en medio de demandas, advertencias de organismos de control y dudas jurídicas que todavía no se resuelven.

La Procuraduría, por ejemplo, pidió incluso suspender los pagos al convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, tras advertir presuntas irregularidades en el acuerdo que respalda la producción del documento.

Además, el Ministerio Público también encendió alertas por un contrato superior a 185 mil millones de pesos con la Imprenta Nacional, cuestionando la falta de claridad en fechas de inicio y señalando que ya son varios contratos similares firmados con el mismo objeto.

Las demandas en curso contra el nuevo modelo de pasaportes

Y mientras entra en vigencia el nuevo esquema, el proceso tampoco está libre de líos judiciales.

Actualmente hay demandas en curso que buscan frenar el convenio internacional con Portugal, lo que mantiene abierta la incertidumbre jurídica sobre la implementación del modelo.

A esto se suma que el cambio implica la salida definitiva de la firma privada Thomas Greg & Sons, que durante casi dos décadas produjo los pasaportes en el país, para pasar a un sistema estatal con apoyo tecnológico extranjero.

Gobierno ha dado parte de tranquilidad

Esta transición contará con una operación paralela de ambos modelos durante el primer mes para evitar fallas en la expedición.

Aunque el gobierno asegura que el servicio no se afectará y que los tiempos de entrega y costos se mantendrán iguales, los organismos de control siguen con la lupa puesta sobre el proceso.