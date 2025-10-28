CANAL RCN
Economía

Agentes de tránsito ponen freno a los motociclistas en Halloween: multarán por hacer este cambio

Las autoridades de tránsito advirtieron que los motociclistas que usen luces de colores o intermitentes durante Halloween podrán ser multados.

Multas para motos en Halloween
Foto: AFP y Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
08:28 p. m.
Durante las celebraciones de Halloween, las calles de Colombia suelen llenarse de motociclistas disfrazados y vehículos decorados con luces de colores.

Sin embargo, las autoridades de tránsito advirtieron que usar luces intermitentes, estroboscópicas o de alta intensidad no está permitido, y hacerlo podría costar una multa millonaria e incluso la inmovilización del vehículo.

La ley prohíbe el uso de luces adicionales o de colores

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), el uso de luces intermitentes o sirenas está reservado únicamente para vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos, policía o tránsito.

Cualquier otro conductor que instale o utilice este tipo de accesorios estará incurriendo en una modificación no autorizada del sistema de iluminación.

El artículo 104 de la misma ley establece que “el uso de sirenas, luces intermitentes o de alta intensidad y aparatos similares está reservado a vehículos oficiales”, y la Circular N.° 20184200058571 del Ministerio de Transporte (21 de febrero de 2018) reafirma esa prohibición.

Y es que según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la infracción corresponde al código C24, con una sanción aproximada de $650.000 en 2025, además de la inmovilización de la moto o el carro si las luces no son retiradas.

¿Qué sí está permitido durante Halloween?

Las únicas luces intermitentes válidas son las direccionales originales del vehículo, utilizadas para anunciar giros o emergencias.

Los conductores que instalen luces LED de colores, parpadeos rápidos o efectos decorativos estarán violando las normas de tránsito.

Así que, aunque Halloween invita a la creatividad, los conductores deberán celebrar con responsabilidad, pues las luces de fiesta en las motos ya no están permitidas, y los agentes de tránsito no tendrán tolerancia con quienes las usen.

