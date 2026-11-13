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Nuevos cargos fueron imputados contra presuntos implicados en el homicidio del ingeniero Andrés Camilo Peláez

La Fiscalía advierte que integrantes de ‘El Mesa’ lo habrían secuestrado, asesinado, sepultado y, meses después, exhumado, para arrojar sus restos a un río.

Foto: emisión de Noiticias RCN
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 13 de 2026
03:27 p. m.
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Avanza el proceso contra presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’ que, en abril de 2022, habrían secuestrado y, posteriormente, asesinado al ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

De acuerdo con el ente investigador, un “fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos adicionó el agravante al delito de desaparición forzada contra Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; y Willington Ortiz Muñoz, alias Willy”.

Además, se amplió la imputación a homicidio agravado contra Tobón Correa y Castillo “por su presunta participación en los ataques que causaron la muerte del profesional, cargos que no fueron aceptados”.

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¿Qué se sabe sobre el asesinato del ingeniero Peláez en Antioquia?

Según han podido reconstruir las autoridades, mientras realizaba labores para Hidroituango, el joven ingeniero fue interceptado por presuntos integrantes de ‘El Mesa’, que tenían un descuadre de caja de un millón de pesos.

Decididos a evadir su responsabilidad financiera con el grupo criminal, habrían secuestrado a Peláez, creyendo que accedería a entregarles el dinero, tras ser amenazado de muerte.

Lo trasladaron a un inmueble en el que lo habrían herido de gravedad y, finalmente, le arrebataron la vida para enterrarlo en zona rural del municipio. Según la Fiscalía:

“Alias Willy habría participado en la intimidación y los golpes con un arma de fuego, mientras que alias 300 y alias El Paisa son señalados de propinarle las lesiones mortales con un objeto contundente cuando estaba en estado de indefensión”.

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Integrantes de ‘El Mesa’ habrían tratado de desaparecer sus restos:

El abogado de la familia, Miguel Ángel del Río, advirtió, semanas atrás, que los integrantes de ‘El Mesa’ presuntamente involucrados en el asesinato de Andrés Camilo Peláez, habrían tratado de desaparecer sus restos cuando sintieron la presión mediática y la cercanía de las autoridades.

En concreto, habrían exhumado su cuerpo, lo desmembraron y arrojaron por partes al río San Andrés, para borrar toda evidencia del brutal homicidio, que no ha sido resuelto en más de 1.600 días.

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