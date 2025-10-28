Nueva norma para extranjeros en EE.UU.: datos biométricos serán exigidos al entrar y salir del país

El gobierno de Estados Unidos anunció la expansión del uso del reconocimiento facial para monitorear a los extranjeros que ingresen o salgan del país. Esta medida busca reducir la estancia irregular y prevenir el fraude en pasaportes, fortaleciendo así el sistema de control migratorio en las fronteras.

Según el documento oficial publicado el 24 de octubre de 2025, la normativa permitirá a las autoridades fronterizas exigir la captura de fotografías y otros datos biométricos —como huellas dactilares o ADN— en todos los puntos de entrada y salida, incluidos aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres.

Nuevas reglas y alcance del programa biométrico

El nuevo reglamento, que entrará en vigor el 26 de diciembre, amplía un programa piloto previo y autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a implementar un sistema integral de registro biométrico de entrada y salida.

Entre los cambios más destacados se encuentra la inclusión de niños menores de 14 años y adultos mayores de 79, grupos anteriormente exentos de la verificación facial.

Asimismo, la CBP estima que este sistema podría aplicarse por completo en un plazo de tres a cinco años en todos los aeropuertos y puertos comerciales del país.

Contexto político y antecedentes legales

La ampliación del uso de la tecnología biométrica forma parte de un esfuerzo más amplio del presidente Donald Trump por endurecer las políticas de inmigración. Además de reforzar la frontera con México, su administración ha buscado disminuir el número de personas que permanecen más tiempo del permitido por sus visados.

El Congreso estadounidense ya había aprobado en 1996 una ley que ordenaba la creación de un sistema automatizado de entradas y salidas, pero este nunca se implementó completamente. Con la nueva normativa, el gobierno busca finalmente cumplir con esa disposición pendiente.

Preocupaciones sobre privacidad y sesgo tecnológico

A pesar de los objetivos oficiales, organizaciones defensoras de la privacidad han expresado preocupación por el uso extendido del reconocimiento facial.

De acuerdo con un informe de 2024 de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, esta tecnología ha mostrado mayores tasas de error en la identificación de personas negras y de otros grupos minoritarios, lo que podría derivar en discriminación o errores injustificados en los controles fronterizos.

Datos sobre inmigración y control fronterizo

El Servicio de Investigación del Congreso estimó en 2023 que el 42% de los 11 millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos habían permanecido en el país tras el vencimiento de sus visados.

Esta cifra respalda los argumentos del gobierno para implementar un sistema de vigilancia biométrica más riguroso, orientado a detectar automáticamente los ingresos y salidas de los viajeros extranjeros.