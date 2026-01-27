Revelan nuevos testimonios de presuntas víctimas de acoso sexual por parte de Carlos Caicedo

El candidato presidencial y exgobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, enfrenta nuevas denuncias por presunto acoso sexual, según revelaciones exclusivas de La FM.

Se conocen nuevos testimonios de víctimas de presunto acoso por parte de Carlos Caicedo

Los testimonios, que inicialmente sumaban cuatro casos, se han ampliado con nuevas declaraciones de presuntas víctimas que trabajaron durante su administración departamental.

Una de las denunciantes, quien se desempeñó en el área de protocolo del despacho, relató su experiencia ante la emisora.

“Lo que me dijo es que si yo me acostaría con él, que si yo me sentía atraída por él. En ese momento, siempre mi respuesta fue que no y en ese momento su reacción fue bastante atemorizante”, declaró la mujer, cuya identidad se mantiene reservada.

Según el testimonio difundido, la presunta víctima intentó buscar apoyo dentro de la gobernación del Magdalena para reportar la situación.

En su relato, indicó que los escoltas del exgobernador se convirtieron en figuras de protección ante las situaciones que enfrentaba. La mujer describió el comportamiento como un acoso sistemático que utilizaba el poder político.

“La primera vez que acudí a diferentes compañeras e incluso compañeros para contarles, porque para mí era algo totalmente nuevo, algo que no esperaba y, honestamente, yo no sabía cómo reaccionar, yo no sabía qué hacer, yo no sabía a quién acudir. Sin embargo, y aunque en ese momento lo normalicé, no lo entendí, pues la respuesta de ellos fue que esperara, que de pronto era un tema de tragos", añadió la mujer.

Carlos Caicedo responde a acusasiones por acoso sexual

Ante estas acusaciones, Carlos Caicedo emitió una respuesta pública rechazando las denuncias.

El candidato presidencial calificó los señalamientos como "falsas acusaciones" que, según su versión, estarían siendo utilizadas estratégicamente para perjudicarlo en el contexto de la campaña electoral actual.