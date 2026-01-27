CANAL RCN
Colombia

Se agranda el escándalo de la Fundación San José: denuncian irregularidades en más de 700 títulos

La representante Jennifer Pedraza aseguró que el mediático caso de Juliana Guerrero fue solo la punta del iceberg.

Foto: Fundación San José.
Foto: Fundación San José.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 27 de 2026
01:45 p. m.
El escándalo que salpica a la Fundación Universitaria San José sigue en aumento. Hace pocas horas, la representante Jennifer Pedraza denunció irregularidades en 779 títulos que se habrían otorgado sin el cumplimiento de requisitos a funcionarios que tienen cargos en el Estado.

Si bien 221 estudiantes reportaron en sus hojas de vida los títulos recibidos de la San José, lo cierto es que la universidad no registró su inscripción o matrícula de grado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior.

779 títulos con presuntas irregularidades

Sumado a ello, 558 servidores públicos presentan registros incompletos en el sistema, de los cuales 357 registran el estado de matrícula como no graduados, a pesar de que sí registraron sus supuestos títulos certificados.

Pedraza revisó 1.276 registros oficiales de servidores públicos para llegar a este preocupante hallazgo. De los casos, 35 son graves por ser bastante similares a lo ocurrido con Juliana Guerrero y otros 17 están bajo sospecha de que hubo el mismo modus operandi.

La representante también cuestionó las acciones que ha debido tomar el Ministerio de Educación. Sostuvo que desde marzo de 2025 se han dado a conocer las supuestas irregularidades en la San José, pero hasta ahora no habría acciones contundentes.

¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Educación?

“Desde el inicio del gobierno Petro se han vinculado 733 servidores públicos con estudios en la San José: 43 – 2022, 45 – 2023, 129 – 2024 y 516 – 2025. Además, solo 20 entidades del Estado concentran el 56 % de esos funcionarios”, expuso.

Teniendo en cuenta estas irregularidades, pidió que la entidad sea intervenida y denunció al ministerio ante la Procuraduría: “Tenía la información, la competencia y el deber de actuar, pero permitió que persistieran y se multiplicaran, incluso, que se compraran títulos en su cara”.

El caso que más eco hizo fue el de Guerrero, debido a que era aspirante a ser viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

