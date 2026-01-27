Encienden las alarmas por la fiebre amarilla: van 10 muertos en 2026 y ordenan reforzar vacunas

Desde el Instituto Nacional de Salud hicieron un llamado para no bajar la guardia con relación a los casos de fiebre amarilla que se están presentando en Colombia, recordando que más de 70 personas han fallecido desde 2024 a causa de esta enfermedad.

La entidad instó a la ciudadanía a seguir vacunándose, principalmente si la población vive o va a visitar territorios endémicos del mosquito aedes aegypti, el trasmisor de esta enfermedad. Cabe recordar que en la actualidad una sola dosis brinda protección de por vida.

Los casos de fiebre amarilla en 2026

El INS señaló que en lo que va del año 2026, se han presentado 11 casos positivos de fiebre amarilla con una alta tasa de mortalidad, pues se han registrado 10 personas fallecidas, de las cuales ninguna contaba con la vacuna.

Diana Pava, directora del INS, resaltó la importancia de que los ciudadanos cuenten con su vacuna contra la fiebre amarilla. "Sabemos que si usted se vacuna, previene la muerte y las formas graves de la enfermedad".

Vacunas de refuerzo: para quiénes van dirigidas

El Ministerio de Salud emitió una circular en donde ordena una vacuna de refuerzo, la cual está dirigida para una población específica, principalmente si vive o va a viajar a zonas de alto riesgo de contagio, principalmente el departamento del Tolima.