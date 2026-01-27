CANAL RCN
Así será por dentro la estación más grande del Metro de Bogotá

Subtítulo: Una mirada detallada a la Estación Central, el nuevo nodo urbano multimodal que integrará transporte, servicios, comercio y atención ciudadana en el corazón de la capital colombiana.

Tercer metro de Bogotá
Foto X

enero 27 de 2026
02:00 p. m.
La Estación Central del Metro de Bogotá será mucho más que un simple punto de pasajeros dentro de la Primera Línea del Metro de Bogotá: está diseñada como un edificio multimodal con funciones urbanas integradas, convirtiéndose en la principal conexión de transporte y servicios en la ciudad.

Este proyecto, ubicado sobre la Avenida Caracas entre las calles 24A y 26, será la estación más grande y moderna de las 16 que conforman la primera línea, y jugará un papel estratégico en la movilidad integrada de Bogotá.

Transporte y servicios en un solo lugar

La infraestructura contempla dos edificios de acceso de cuatro niveles cada uno, diseñados para facilitar el flujo de pasajeros, alojar servicios y conectar diferentes modos de transporte, sumando Transmilenio y Regiotram de Occidente.

Dentro de estos espacios se incluirán locales comerciales, restaurantes, cafés y droguerías, pensados para atender tanto a los usuarios del metro como a la comunidad circundante, dinamizando la actividad económica local.

Adicionalmente, habrá un Centro de Atención Distrital Especializado (CADE), donde los ciudadanos podrán realizar trámites administrativos sin salir del entorno de la estación.

Servicios complementarios y espacio público

Pensada como una mini-ciudad vertical, la estación no se limita al transporte. En su diseño se incluye la creación de más de 500 cicloparqueaderos en sótano, promoviendo la combinación de transporte no motorizado y masivo.

Además, la presencia de áreas comerciales variadas y espacios de servicios básicos como baños, zonas de espera y atención al ciudadano refuerzan la idea de que la estación funcionará como un punto de actividad cotidiana, incluso para quienes no usen directamente los trenes.

Estación 13 del Metro de Bogotá
FOTO: Metro de Bogotá
Asesinatos en Bogotá

Muerte de bebé en jardín infantil de La Calera da giro inesperado: capturaron a su padre por presunto abuso

Educación

Se agranda el escándalo de la Fundación San José: denuncian irregularidades en más de 700 títulos

Inseguridad en Bogotá

Cámaras registraron fuerte pelea en plena calle de Bogotá: las autoridades no contaban con lo que se iban a encontrar

