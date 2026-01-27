Ante presiones de los Estados Unidos, China advierte que respaldará a Cuba

En un momento de máxima tensión en el Caribe, el Gobierno de China ha garantizado que "seguirá proporcionando a Cuba todo el apoyo y la ayuda que sea posible".

El compromiso, anunciado este martes, 27 de enero, por el portavoz de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, surge como respuesta directa a la escalada de presiones de Washington que, según Pekín, "compromete la paz y la estabilidad regionales".

La potencia asiática no solo condenó las acciones estadounidenses, sino que instó a la administración Trump a que "levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba".

Presiones contra Cuba aumentaron tras la captura de Maduro:

El escenario de confrontación se agudizó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante una incursión en Caracas, operación en la que murieron 32 militares cubanos que formaban parte del equipo de seguridad del mandatario.

Ante la pérdida de su principal aliado y proveedor de energía, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió la preparación militar de la isla como un mecanismo de disuasión indispensable frente a lo que considera una inminente agresión de los Estados Unidos.

Trump sugirió a Cuba llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”

La asfixia económica sobre La Habana ha sido la estrategia principal del presidente Trump que, a mediados de enero sentenció: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, nada!".

El mandatario estadounidense ha presionado a la isla para que acepte un "acuerdo" de naturaleza desconocida "antes de que sea demasiado tarde". Esta retórica se ha visto respaldada por informes del medio Politico, al revelar que la Casa Blanca baraja la implementación de un bloqueo naval para interceptar todas las importaciones de crudo hacia Cuba.

Ante este panorama, China ha manifestado su "profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos", posicionándose como el contrapeso diplomático y material de la isla. Mientras Washington intensifica el cerco sobre el suministro energético cubano, Pekín exige el cese de hostilidades, advirtiendo que las tácticas de presión actuales son el principal obstáculo para la estabilidad en la región.