CANAL RCN
Colombia Video

Revelan nuevos videos sobre el violento robo armado en una joyería de Bucaramanga

La Fiscalía solicitó una pena de 41 años de prisión para los capturados.

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
08:20 p. m.
Nuevos videos revelan los momentos previos y durante el violento atraco a una joyería en Bucaramanga que terminó con la vida del intendente Fredy Francisco Leal, quien enfrentó a los delincuentes.

RELACIONADO

El hecho ocurrió en la tarde del sábado 29 de noviembre en el centro comercial Cuarta Etapa del barrio Cabecera. Sobre las 2:07 p.m., el intendente, quien estaba encubierto, sacó su arma y se plantó contra los ladrones.

Intendente murió tras enfrentarse a los ladrones

El uniformado se interpuso heroicamente en el camino de una mujer y una niña que se acercaban. Acto seguido, uno de los disparos dio con su garganta. Si bien fue llevado a un centro médico, falleció después de menos de una hora.

A los pocos segundos, otros agentes de las Sijin vestidos de civil lograron capturar a los ladrones. También fue abatido quien sería el jefe de la banda.

Durante la audiencia de este miércoles 3 de diciembre, el fiscal Óscar Julián Moreno presentó los cargos, señalando que actuaron de manera premeditada: “Lo hacen planeando y poniendo un número plural de personas, todas ellas desarrollando un plan común”.

Piden 41 años de cárcel

“500 meses de prisión en la mínima pena para el delito de homicidio agravado y 18 años de prisión en la segunda pena para el delito de porte de armas de fuego agravado”, solicitó el fiscal, lo que significaría alrededor de 41 años tras las rejas.

RELACIONADO

Con base en lo revelado por las autoridades, el robo pasó los 900 millones de pesos y estuvo organizado por el Tren de Aragua.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander, se pronunció: “Invito a la ciudadanía a mantener la calma y permanecer unida. Desde la Acción Unificada con la Fuerza Pública, la Fiscalía, la comunidad y con el compromiso del secretario del Interior, fortalecemos todas las acciones orientadas a garantizar la seguridad”.

