VIDEO | Ocupan lujos bienes de narcotraficante ‘borracho’: valor supera los $20.000 millones

Por medio de un operativo en conjunto de la Policía con el FBI, se afectaron lujosos bienes de un narcotraficante en Meta, Norte de Santander, Casanare y Bogotá.

Las autoridades tomaron control de 12 lotes, una finca, dos vehículos, una casa, un parqueadero, un establecimiento comercial y un semoviente. Los bienes tienen un valor de 26.000 millones de pesos.

Los bienes de ‘Tito Borracho’

Estos bienes eran propiedad de ‘Tito Borracho’. Este hombre hizo parte a inicios del siglo de la banda Los Burros. Años después, tomó el control de varios laboratorios de cocaína en el Catatumbo.

Durante su etapa con Los Burros, el narcotraficante realizó pequeños encargos. Los cabecillas de esta banda, que eran un clan familiar, fueron capturados y extraditados en 2012.

Sin embargo, su imperio criminal empezó a destruirse el 22 de enero de 2024. Aquel día, lo capturaron y comenzó el proceso de extradición. En Estados Unidos lo requerían por el envío de más de nueve toneladas de cocaína.

Las investigaciones apuntan que este hombre utilizó como fachada el trabajo de escolta de seguridad para justificar el porte de armas. Esto le permitió fortalecer su accionar criminal.

¿Quién es ‘Tito Borracho’?

El Ministerio de Defensa señaló que ‘Tito’ había podido exportar 95 kilos hacia Norteamérica, Europa, Centro América y Las Antillas Menores. Para el momento en el que lo capturaron, era uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI.

Además, se conoció que tenía sociedades criminales con cabecillas armados que delinquían en el Catatumbo. Gracias a esos vínculos, pudo conservar el control de los cultivos de coca y laboratorios para producir cocaína.

“Su fachada como empresario lo hacía pasar ante la sociedad y las autoridades como un ciudadano del común, pero en realidad era el mayor proveedor de cocaína de los más grandes narcotraficantes de República Dominicana y de Puerto Rico, además tenía contactos y socios asiáticos, quienes le ayudaban con el blanqueo de capital”, reveló la Policía.