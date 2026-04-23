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Por primera vez en la historia, una aerolínea patrocinará a club del FPC: ¡Es oficial!

Una aerolínea sorprende al anunciar su patrocinio a un equipo del fútbol colombiano, marcando un hecho inédito en el FPC y abriendo nuevas oportunidades para el deporte.

Imagen: IA

Noticias RCN

abril 23 de 2026
04:32 p. m.
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La aerolínea JetSMART Airlines anunció su llegada como patrocinador oficial de Fortaleza FC, marcando un hecho inédito en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC): es la primera vez que una compañía aérea se vincula directamente como sponsor de un equipo en el país.

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La alianza no solo representa un respaldo económico, sino también una apuesta por conectar dos mundos: el deporte y la movilidad. Con esta unión, la aerolínea acompañará al club durante la temporada con presencia en distintos frentes estratégicos.

Un patrocinio inédito en el fútbol colombiano

El acuerdo contempla beneficios clave para ambas partes. JetSMART se encargará del transporte del primer equipo, cuerpo técnico y staff, además de tener visibilidad en la indumentaria oficial, boletería y otros activos del club. También se desarrollarán activaciones dirigidas a los hinchas, buscando fortalecer la conexión con la comunidad.

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“El deporte tiene la capacidad de acercar a las personas, y en JetSMART creemos en ese mismo principio cuando hablamos de volar”, afirmó Mario García, Country Manager de la aerolínea en Colombia. “Esta unión con Fortaleza FC nos permite conectar ambos mundos, acercando experiencias”.

Por su parte, el presidente del club, Francisco Serrano, destacó que “compartimos una visión cercana, innovadora y diferente, que nos permitirá seguir fortaleciendo al equipo y proyectarnos hacia el futuro”.

JetSMART y su crecimiento en Colombia

Este anuncio llega en un momento clave para JetSMART, que recientemente cumplió dos años de operación en Colombia y se posiciona como uno de los actores más relevantes del mercado aéreo nacional. Actualmente, conecta 11 destinos dentro del país y 6 internacionales, con una red de 21 rutas.

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Además, la aerolínea cuenta con certificaciones internacionales como IOSA y hace parte de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), lo que respalda sus estándares de seguridad. Su flota, compuesta por aeronaves Airbus A320neo y A321, le permite ofrecer tarifas competitivas bajo el modelo low cost.

Con este paso, JetSMART no solo fortalece su marca, sino que abre la puerta a una nueva relación entre aerolíneas y clubes en el fútbol colombiano.

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