Comité de Regla Fiscal advierte que próximo gobierno debe ajustar $80 billones en el PIB para evitar la quiebra

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) lanzó una advertencia contundente sobre la situación económica que enfrentará el próximo Gobierno Nacional. Señala que deberá realizar ajustes fiscales cercanos a los $80 billones durante los próximos cuatro años para evitar que el país caiga en una crisis de impago de deuda.

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De acuerdo con el presidente del CARF, Juan Carlos Ramírez:

La situación a la cual estará enfrentado el próximo gobierno, cualquiera que sea su signo político, será el de unos ajustes en las finanzas públicas de alrededor de 4% del PIB. Esto es un ajuste tremendo.

El funcionario explicó que, de no realizarse este ajuste, el país podría "entrar en un camino de insostenibilidad de la deuda, que conduce a una situación de default o quiebra".

La grave advertencia de la situación fiscal de Colombia

La gravedad de la situación fiscal es tal que el organismo plantea que ni siquiera con un ajuste severo se puede garantizar completamente el pago de la deuda.

Hemos llegado a un punto tan crítico que ni siquiera cumplir la regla fiscal nos asegura la sostenibilidad de la deuda.

Esta preocupación fue respaldada por la codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, quien manifestó: "No sabemos esta sociedad cuánto es capaz de pagar de las obligaciones que se ha comprometido. No lo sabemos, no lo sabemos con certeza".

El desafío fiscal al que se enfrentará el próximo presidente de Colombia

Expertos consultados sobre este panorama coinciden en la magnitud del desafío. José Ignacio López, presidente de ANIF, explicó que:

"Hace algunos semestres, por no decir un par de años, hablábamos de un ajuste de $50 billones. Es una cifra ya muy alta, pero ahora el CARF está hablando de una cifra de ajuste de $80 billones. ¿Por qué? Porque seguimos posponiendo la tarea".

El incremento en la cifra del ajuste necesario refleja el deterioro progresivo de las finanzas públicas del país.

Según Ángel David Ballén, de investigaciones AVAL, "estamos gastando mucho más de los ingresos que estaba obteniendo el gobierno y esa diferencia se está financiando vía emisión de deuda. Ya llega un punto en que eso se puede llegar a convertir en insostenible".

Mauricio Salazar, director del observatorio fiscal de la U. Javeriana, señaló que la advertencia del CARF busca generar conciencia sobre la gravedad del problema: "La posición del CARF es advertir, oiga, si no nos ajustamos, esto es lo que nos puede pasar. Entonces, acá el tema es que como sociedad tenemos que entender la gravedad del problema para ajustarlo".

El próximo gobierno, independientemente de su orientación política, enfrentará uno de los mayores retos fiscales de la historia reciente de Colombia, con decisiones que determinarán la estabilidad económica del país en los próximos años.