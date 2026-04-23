FAC revela informe preliminar: motores del avión Hércules fallaron tras impacto con árbol en Putumayo

El informe preliminar de la Fuerza Aérea Colombiana sobre el accidente del avión Hércules C-130, ocurrido el pasado lunes 23 de marzo en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, señala que la aeronave impactó contra varios árboles apenas cuatro segundos después del despegue en la ruta Bogotá – Puerto Leguízamo.

Según las autoridades, lo más probable es que los motores hayan presentado fallas tras el choque con uno de los árboles, descartando que el siniestro se haya originado por problemas de mantenimiento.

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