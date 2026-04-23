CANAL RCN
Colombia

FAC revela informe preliminar: motores del avión Hércules fallaron tras impacto con árbol en Putumayo

Según las autoridades, lo más probable es que los motores hayan presentado fallas tras el choque con uno de los árboles.

Avión C-130 Hércules accidente en Putumayo (1)
FOTO: Ejército Nacional

Noticias RCN

abril 23 de 2026
04:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El informe preliminar de la Fuerza Aérea Colombiana sobre el accidente del avión Hércules C-130, ocurrido el pasado lunes 23 de marzo en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, señala que la aeronave impactó contra varios árboles apenas cuatro segundos después del despegue en la ruta Bogotá – Puerto Leguízamo.

Según las autoridades, lo más probable es que los motores hayan presentado fallas tras el choque con uno de los árboles, descartando que el siniestro se haya originado por problemas de mantenimiento.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía acusa formalmente al ex canciller Álvaro Leyva por licitación de pasaportes ante la Corte Suprema

CIDH

CIDH advierte aumento de la violencia política en Colombia en año electoral

Corrupción

Wadith Manzur y Karen Manrique recusaron a magistrado y conjueces que los enviaron a la cárcel

Otras Noticias

Fortaleza

Por primera vez en la historia, una aerolínea patrocinará a club del FPC: ¡Es oficial!

Una aerolínea sorprende al anunciar su patrocinio a un equipo del fútbol colombiano, marcando un hecho inédito en el FPC y abriendo nuevas oportunidades para el deporte.

Ministerio de Salud

Los tratamientos y medicamentos que ya no pagará el Estado: ya son más de 100 servicios

La Resolución 000695 de 2026 oficializa nuevas restricciones para servicios sin evidencia científica o con fines cosméticos en el sistema de salud.

La casa de los famosos

Alexa Torres estalla contra ‘Campanita’ por perder sus dulces y desata críticas en redes

Medio ambiente

Actualizan la ISO 14001: la norma clave para reducir emisiones en el mundo

Artistas

Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos