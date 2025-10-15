Ojo: estarían tratando de estafar a adultos mayores que reciben el Ingreso Mínimo Garantizado

A contados días de realizar los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para septiembre del 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno advirtió que personas inescrupulosas estarían tratando de estafar a adultos mayores para quedarse con sus ayudas.

De acuerdo con las autoridades, dos personas, que aún no han sido identificadas, han estado haciéndose pasar por funcionarios de la Alcaldía local de Tunjuelito y, poniéndose en contacto con personas de la tercera edad que reciben este beneficio.

Por vía telefónica, les informan que deben realizar la devolución de los apoyos económicos que han recibido e, incluso, se ofrecen a pasar por sus casas para recibir el dinero.

¿Qué dicen las autoridades?

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno advirtieron que, al consultar a las autoridades, aclararon “que ningún funcionario o contratista de las alcaldías locales o del Distrito está autorizado para pedir dinero, bonos o transferencias en nombre de los programas sociales”.

Los adultos beneficiados por el programa deben saber que “todos los pagos del IMG se realizan de manera escalonada y segura a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale!, o mediante giros notificados por mensaje de texto”.

¿Cómo evitar que otras personas caigan en la estafa y pierdan su dinero?

En agosto del 2025, el programa de Ingreso Mínimo Garantizado ayudó a 1’042.000 de personas en situación de pobreza extrema, moderada y vulnerable, especialmente a jóvenes, adultos mayores y bogotanos en condición de discapacidad. Por tanto, las autoridades recomendaron, ante cualquier interacción sospechosa:

“Verificar la identidad de quien se comunique en nombre de una entidad pública; no entregar dinero ni información personal o bancaria a desconocidos; denunciar de inmediato a la Línea de Emergencias 123, al CAI más cercano o por los canales oficiales de la Alcaldía Local correspondiente, y compartir esta información con familiares, vecinos y amigos, especialmente con personas mayores, para evitar que sean víctimas de engaños”.