"Contrate a estos porque me ayudan en campaña": la orden de Martha Peralta, según Olmedo López

Noticias RCN tuvo acceso en primicia a más de cuatro horas de interrogatorio ante la Fiscalía del testigo estrella Olmedo López, en las que se mencionan detalles sobre una presunta contratación irregular de 2.125 millones de pesos para la recuperación de jagüeyes en Riohacha.

RELACIONADO Así se defendió la senadora Martha Peralta de los señalamientos de corrupción en el caso UNGRD

Según el testimonio de López, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, habría desempeñado un papel determinante en esta adjudicación.

El origen de la contratación

Todo se remonta a una reunión documentada por López el 19 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su declaración, López afirmó:

"En septiembre de 2023, la senadora pide una cita para que la atienda en la UNGRD y llega con unos amigos de la senadora Martha Peralta. Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira."

Este ingreso quedó registrado en la minuta de acceso a la entidad, obtenida por este noticiero, en poder de la Fiscalía. En el documento también aparece el nombre de Jorge Riscala Muvdi, señalado como parte del Senado.

Durante la reunión, según López, se definió que los contratistas serían Jorge Riscala e Isaac Riscala. Más adelante, la senadora Peralta le habría hecho una solicitud especial:

Terminada la reunión con la senadora, me pidió que contratara a esas personas, que eso iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso en el territorio

Posteriormente, López remitió la instrucción a Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres, para que tomara contacto con la senadora Peralta y concretara la contratación:

"Yo remito al subdirector de manejo Sneyder Pinilla para que entre en contacto con la senadora Martha Peralta y saque adelante una contratación para ellos."

RELACIONADO Revelan reunión que salpica a la senadora Martha Peralta en escándalo de corrupción UNGRD

La orden de proveeduría y los contratistas

El interrogatorio reveló que la orden de proveeduría SME-189 de 2023 se emitió el 25 de octubre de 2023 y tuvo como objeto el "suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas para la respuesta y recuperación de los eventos acaecido en el territorio del municipio de Riohacha, departamento de La Guajira".

El contrato, por 2.125 millones de pesos, establecía 7.500 horas de maquinaria amarilla y fue adjudicado a la empresa Inversiones IRL SAS, cuya sede se encuentra en Neiva. La investigación de Noticias RCN en la Cámara de Comercio del Huila confirmó que el representante legal de la empresa es Rizcala Lozano Issa Francisco. Además, la actividad económica de la empresa no solo se enfoca en obras de ingeniería civil, sino también en el "comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados".

Noticias RCN visitó la dirección registrada de la empresa en Neiva y encontró una casa esquinera sin ninguna identificación de la compañía. No se obtuvo respuesta tras tocar la puerta del lugar.

Durante el interrogatorio, la fiscal María Cristina Patiño preguntó a López si la orden de proveeduría se otorgó por selección directa o por invitación a cotizar. La respuesta de López fue clara:

Orden de proveeduría, es a dedo

Las solicitudes adicionales

López también reveló que la senadora Peralta habría hecho otras solicitudes relacionadas con contrataciones en La Guajira. Entre ellas, la intervención en la vía al corregimiento de Monguí, de donde ella es originaria:

"La orientación que se dio era que le ayudara a la senadora Martha Peralta con ese contrato Cotoprix y que me resolviera el mantenimiento de la vía al corregimiento de Monguí."

En otro momento del interrogatorio, López mencionó que la senadora Peralta le manifestó su inconformidad por el incumplimiento en la contratación de otras personas que ella habría solicitado:

"Me habló del incumplimiento que estábamos teniendo con ella, porque ella meses o días anteriores me había entregado municipios, personas que tenía para que le diéramos contratación y yo le había pasado eso a Sneyder, y según ella, ese día eso no había avanzado."

Investigación en la Corte Suprema

El expediente revelado por Noticias RCN ya fue enviado a la Corte Suprema de Justicia, único ente con competencia para investigar y juzgar a los miembros del Congreso de la República. La investigación sigue en curso y podría derivar en nuevas revelaciones sobre el uso de los recursos públicos en la región.