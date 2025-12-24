Ministro de Defensa condena asesinato de intendente en Cauca y anuncia millonaria recompensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó con contundencia el asesinato del intendente de la Policía Nacional Guillermo Martínez, ocurrido en la vereda La Balsa, norte del Cauca, mientras cumplía labores de investigación judicial.

El funcionario responsabilizó del crimen a estructuras criminales asociadas al narcotráfico y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables.

Según el jefe de la cartera de Defensa, el homicidio constituye un ataque directo contra la institucionalidad y enluta no solo a la Policía, sino a todo el país. Por ello, ordenó el despliegue inmediato de todas las capacidades de inteligencia e investigación, en coordinación con el Ejército Nacional y las autoridades judiciales.

Como parte de las medidas, el Gobierno ofrece hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los asesinos y hasta 20 millones por datos que conduzcan a su plena identificación.

Un crimen en medio de una ofensiva armada persistente

El asesinato del intendente Martínez ocurrió durante una emboscada contra una caravana de la Policía Judicial entre Santander de Quilichao y el municipio de Buenos Aires. En medio del ataque, el uniformado intentó refugiarse en una vivienda, donde fue alcanzado y asesinado. En los hechos también resultó herido el patrullero Juan Camilo Perdomo, quien recibe atención médica especializada.

Ambos pertenecían al Grupo Antiterrorismo de la Dijín, que adelantaba labores de recolección de evidencia por recientes ataques armados en la región. Las autoridades reforzaron de inmediato la presencia militar y policial en la zona para evitar nuevos hechos violentos.

Este nuevo atentado se produce en un contexto de alta violencia contra la fuerza pública. Tan solo días atrás, el ELN anunció un cese al fuego unilateral entre el 24 de diciembre y el 3 de enero de 2026, tras una serie de ataques, entre ellos el atentado con explosivos contra una base militar en Aguachica, Cesar, que dejó siete militares muertos.

Sin embargo, las autoridades han advertido que en ocasiones anteriores este grupo armado ha incumplido sus anuncios de alto al fuego, mientras otras estructuras ilegales, como las disidencias de las Farc, continúan ejecutando acciones armadas, especialmente en el Cauca.

El Gobierno reiteró que no habrá tregua frente a los responsables de estos crímenes y que se mantendrá la ofensiva para capturar a los autores materiales e intelectuales, garantizar justicia para el intendente asesinado y proteger a la fuerza pública en todo el territorio nacional.