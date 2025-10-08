ONG denuncia promesas incumplidas y ausencia de estrategia en el Gobierno Petro

Un informe compartido por Transparencia por Colombia dejó mucho que decir. El documento habla de delicados escándalos de corrupción durante los años de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Informe de ONG habla sobre la gestión de Gustavo Petro

El mandatario llegó a la Casa de Nariño hablando de transparencia, pero según la ONG que monitorea las acciones contra la corrupción, lo que hay hoy es otra cosa: medidas dispersas, promesas inconclusas y decisiones que no cuadran con el discurso.

“Se confirma que el Gobierno no tiene un compromiso suficiente, ni plan, ni estrategia concreta para luchar contra uno de los problemas más graves que enfrenta el país”, aseguró Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

En su informe, la corporación se refirió a la ausencia de una estrategia clara de iniciativas que se quedan en diagnósticos, de fallas para proteger a denunciantes y de poco interés en reparar a comunidades golpeadas por actos irregulares.

Incluso, los espacios de coordinación creados como las mesas técnicas terminan, según la ONG, en diagnósticos generales que rara vez se traducen en acciones concretas o compromisos institucionales.

“A lo largo de estos tres años, el presidente Gustavo Petro no ha mostrado suficiente compromiso ni responsabilidad por los casos de corrupción que han involucrado a diversas entidades del gobierno nacional. E incluso algunas de sus decisiones han sido incongruentes con esta lucha, como el asilo otorgado al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos en su propio país”, añadió el director.

El balance reconoce avances como la línea anticorrupción o la modernización del SECOP, pero también lanza una advertencia.

“La mayor preocupación frente a este panorama es que el Gobierno debería encargarse del liderazgo ético y político para luchar contra la corrupción. Sin embargo, a lo largo de estos tres años, el presidente no ha mostrado suficiente compromiso ni responsabilidad por los casos de corrupción que han involucrado a diversas entidades”, se lee en el informe.

Lo que reveló el informe de Transparencia por Colombia

“El ámbito peor calificado está asociado a las medidas para fortalecer la integridad electoral, pues durante este periodo el Gobierno no pudo sacar adelante una reforma política, no ha activado mecanismos de prevención de delitos electorales y no ha propiciado una colaboración armónica con la autoridad electoral”, agregó Hernández.

En el terreno político, Transparencia por Colombia pide que en la recta final del mandato se eviten ataques a las autoridades electorales y se refuercen los controles para prevenir delitos en las urnas el próximo año.

Para la ONG, sin acciones contundentes, la promesa de anticorrupcción que pregonó en campaña, podría terminar archivada.