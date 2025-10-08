Presiones, favores y votos: la trama que salpica a Wadith Manzur en el escándalo de la UNGRD

El escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Colombia ha tomado un nuevo giro con la implicación del representante conservador Wadith Manzur.

El papel de Wadith Manzur en el escándalo de la UNGRD

Según la Corte Suprema de Justicia, Manzur habría actuado como intermediario clave en un esquema que vinculaba a congresistas y funcionarios del Ejecutivo para direccionar contratos a cambio de favores legislativos.

La investigación, contenida en más de 800 páginas de expediente, señala que Manzur ejerció presión sobre María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el viceministro Diego Guevara.

El objetivo aparente era asegurar contratos para un grupo de seis congresistas que, presuntamente, condicionaron sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Un mensaje de Manzur a Benavides, fechado el 15 de enero de 2024, revelaría la situación.

“Quería contarte el tema, ese que veníamos trabajando. Iba todo bien y de repente se paró y no volvimos a avanzar. Nosotros ya hicimos todo lo que ellos pidieron”. Este intercambio sugiere una negociación en curso entre los legisladores y el Gobierno.

Al día siguiente, Benavides trasladó la inquietud al exdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y este, respondió que nada estaba frenado, sino que había menos personal por vacaciones. Sin embargo, la presión de Manzur continuó.

El 5 de diciembre de 2023, Benavides le dijo al ministro Bonilla: “tenemos sesión de interparlamentaria el miércoles 6. ¿Está de acuerdo en que les digamos que vamos a mover sus proyectos de la UNGRD, pero que salen el otro año? Y Bonilla respondió: sí, adelanta eso”.

Para la Corte, Manzur no solo insistió en los avances, sino que también entregó contactos locales clave para el proyecto de Cotorra, habló directamente con altos funcionarios y, cuando consideró que el Gobierno no cumplía, dilató votaciones en la Comisión como medida de presión.

Wadith Manzur y las presiones que ejerció en el escándalo de la UNGRD

Incluso La Corte también documentó un episodio revelador que involucra al exministro de Hacienda, Diego Guevara, informando a Ricardo Bonilla sobre la presión ejercida por Manzur.

“Wadith me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que le cumplamos. Pero yo le dije que anoche María Alejandra había hecho las llamadas y que confiara en nosotros”, se lee en los chats.

La investigación sugiere que el papel de Manzur como intermediario lo convirtió en una figura central en este presunto esquema de corrupción.

Su capacidad para negociar con funcionarios del Gobierno y coordinar con otros congresistas lo sitúa en el centro de las indagaciones de la Corte Suprema.