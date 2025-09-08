CANAL RCN
Colombia Video

Karen Manrique habría sido la encargada de definir a congresistas que se beneficiarían con contratos de la UNGRD

Según una libreta presentada por Olmedo López, a la Fiscalía, Manrique escribió y definió los nombres de los congresistas de la Comisión de Crédito Público.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
08:25 p. m.
Noticias RCN conoció una de las consideradas pruebas reina que tiene la Corte Suprema de Justicia en medio del proceso por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del riesgo. Se trata de una libreta que Olmedo López, guardó con recelo y presentó a la Fiscalía.

Nuevas pruebas en el escándalo UNGRD implican a la congresista Karen Manrique

Según López, una de las responsables de escribir, de su puño y letra, los nombres de los congresistas y los contratos por 92.000 millones de pesos que debían ser adjudicados a los parlamentarios de la Comisión de Crédito Público fue la congresista Karen Manrique.

“La sindicada Manrique Olarte pudo haber actuado como un enlace para lograr esa interacción, resulta indudable que el espacio también constituyó un escenario para indagar al director sobre los progresos de un asunto puntual: los tres proyectos de Arauca, Saravena y el Carmen de Bolívar. La constancia de que así sucedió quedó en una anotación en la libreta de notas del director que da cuenta del tema por el que la sindicada había averiguado”, se lee en una de las 800 hojas de la valoración probatoria de la Corte Suprema.

En el expediente, la Corte adjuntó la imagen de la libreta en la que Manrique había dejado por escrito cuáles eran los congresistas que conformaban su grupo, de la cual ella era vocera ante el denominado cónclave, según el propio testimonio de Olmedo López.

Lo que reveló la libreta de Olmedo López

En una primera hoja, aparecen los nombres Wadith Manzur y a su lado: Costa. Luego, Bitar senadora y adjunto Costa. También, Julián Peinado - Antioquia, y Juan Diego Muñoz y Karen Manrique, Saravena.

Así mismo, aparece el Senador Gallo. Sin embargo, hay otra hoja, más específica, donde se detallan los siguientes montos:

  • El salado del municipio de Carmen de Bolívar: 11.700 Millones de pesos.
  • Cotorra departamento de Córdoba: 46.000 Millones de pesos.
  • Río Bojaba en el municipio de Saravena, departamento de Arauca: 34.000 millones de pesos.
  • Total: 91.700 millones de pesos.

Se trataría de nueva evidencia entregada por Olmedo López de cómo se habría conformado ese entramado criminal destinado a sobornar a seis congresistas, de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de asegurar la aprobación de un cupo de endeudamiento para la nación.

