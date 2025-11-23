CANAL RCN
Colombia

Nuevo ataque en Arauquita: Batallón Energético y Vial N.1 fue blanco de explosivos

El estruendo generó pánico entre los habitantes, quienes señalaron que minutos después se escuchó el sobrevuelo de aeronaves

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
03:10 p. m.
Hacia las 4:30 de la tarde de este sábado se registró un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en el departamento de Arauca.

Guerrilleros, presuntamente integrantes del ELN, lanzaron un artefacto explosivo improvisado contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira, ubicado en el municipio de Arauquita.

Según los reportes iniciales, el proyectil fue detonado con la aparente intención de impactar las instalaciones militares.

El Ejército Nacional confirmó que no hubo militares ni civiles heridos, ni daños en la estructura. Sin embargo, el estruendo generó pánico entre los habitantes, quienes señalaron que minutos después se escuchó el sobrevuelo de aeronaves en la zona.

Ataque con tatuco del ELN aumenta la tensión en Arauca

Este nuevo atentado ocurre en medio de un clima de creciente tensión en el departamento fronterizo, donde los hostigamientos contra la Fuerza Pública se han incrementado en la última semana.

De acuerdo con información preliminar, los responsables, quienes serían integrantes del frente del ELN que opera en la zona, lanzaron el tatuco desde una distancia segura y huyeron de inmediato, aprovechando la compleja geografía del territorio.

Patrón de hostigamientos sucesivos contra la Fuerza Pública

El atentado se produce apenas cuatro días después de otro hostigamiento registrado en la misma jurisdicción, lo que confirma un patrón de ataques sucesivos atribuidos a estructuras armadas ilegales.

Las autoridades mantienen operativos de control en la región, mientras la comunidad expresa preocupación por el aumento de la violencia en Arauca.

