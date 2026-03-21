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ONU denuncia asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia

El documento responsabiliza a grupos criminales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
09:57 a. m.
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Un total de 972 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, informó este jueves la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

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"En Colombia, durante la última década, las personas defensoras de los derechos humanos han sido objeto de una violencia implacable, con un promedio de casi 100 personas asesinadas cada año", indicó el organismo en un comunicado.

"Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos", denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en el documento.

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Violencia persistente tras el Acuerdo de Paz

El informe señala que entre 2016 y 2025, "más del 70% de los perpetradores fueron identificados como actores armados no estatales".

En ese mismo período, "se registraron 2.018 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras de los derechos humanos", aunque la ONU advierte que esta cifra representa apenas "una fracción de la magnitud real del fenómeno".

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Territorios en disputa y criminalidad alimentan la violencia

La Oficina de Derechos Humanos subraya que tras la firma del acuerdo de paz con las Farc se "identificó un aumento progresivo en el número de homicidios de personas defensoras".

Esto estaría relacionado con "disputas por parte de actores armados no estatales en aquellos territorios que fueron dejados por la antigua guerrilla de las Farc-EP, y en los que el Estado no logró sostener una presencia integral para proteger a las comunidades".

El documento responsabiliza a grupos criminales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas, y advierte que "los altos niveles de impunidad y la corrupción" son factores que alimentan la violencia.

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