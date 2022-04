“No acepto ningún error”: General Zapateiro sobre operación en Putumayo

Sigue la polémica y cada vez crecen más dudas sobre el operativo militar realizado por el Ejército Nacional en Putumayo, donde murió una mujer embarazada y un menor de edad, entre otros presentes en el lugar.

Para contar su versión de lo sucedido, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, le respondió a Noticias RCN una entrevista en la que defendió esta operación y aseguró que no aceptara ningún error, porque cree en el trabajo previo que se hizo y en el reporte de todos sus soldados.

Colegas y habitantes de la zona dicen que no fue un combate cualquiera, sino que fue una matanza a manos del ejército, ¿usted qué tiene por responder?

Fue una operación enmarcada en los derechos humanos, en el DIH y una operación planeada, acompañada con una inteligencia dominante por parte de la inteligencia naval, apoyada de la inteligencia militar. Iba dirigida contra una estructura criminal, que se hace llamar “Comandos de Frontera”.

Los habitantes decían que había una fiesta, un bazar y que el Ejército irrumpió a tiros cuando sabía que había personas civiles en este lugar…

Si llaman a esto bazar… era un centro de acopio en donde se estaba negociando pasta a base de coca. No autorizo una operación sino están respaldada por una inteligencia dominante, que nos permita discriminar con antelación. Esta operación duró 15 días de sostenimiento.

¿Están seguros de que las personas que ustedes buscaban si pertenecían a estas estructuras criminales?

Las 11 personas pertenecen a la estructura criminal del Gaor 48. Posteriormente a esto, la inteligencia desmarca cada uno de los blancos y cada una de las personas que quedaron en la orilla del río, muertas en desarrollo de operaciones y se hace el estudio detallado que ya lo tiene la Fiscalía.

Sin embargo, no fueron tan precisos, porque estamos hablando de una mujer embarazada y de un menor de edad…

Quiero decirle que no es la primera operación en donde caen mujeres embarazadas o menores de edad, que son combatientes colombianos y la estructura criminal tienen integrantes que hacen parte de la estructura y que están ahí.

¿Le parece normal que todos los días caigan menores de edad y mujeres embarazadas?

Yo descalifico esto como comandante del Ejército y como colombiano. A quienes deben recriminar y que les debe caer el peso de la conciencia y del Estado es a esos criminales de esas estructuras que siguen reclutando menores de edad y poniéndolos como carne de cañón.

Pero insisto, ¿qué pruebas tienen ustedes de que este menor y esa mujer, embarazada, insisto, eran combatientes?

Estaban en el combate, estaban en la línea de muerte.

Estaban en un bazar, decían ellos...

Cuando llegan las tropas al punto de seguridad y vigilancia, hay una reunión cocalera o bazar, como le quieran llamar, pero ahí estaban negociando coca. Porque en la madrugada se fue la coca y se quedan en el bazar tomando cerveza.

¿Para el comandante del Ejército es lo mismo un campesino cocalero que un capo del narcotráfico?

Una persona con chaleco, una persona con fusil participando de estas actividades, no creo que sean campesinos.

¿Hay pruebas de que este menor llevaba armas?

Quiero ser cuidadoso con lo que está haciendo nuestra Fiscalía. Estoy tranquilo como comandante del Ejército. Estoy respaldando a todos los comandantes de los diferentes niveles del mando, porque hablando con los soldados puedo darme cuenta que tienen clarísimo la discriminación de cada blanco.

Pero ni tan claro, murió un menor de edad y una mujer embarazada…

Quiero ser muy claro, en el lugar de los hechos había estructura criminal también en territorio ecuatoriano. Esta estructura en el momento del combate también comenzó a disparar de manera indiscriminada hacia el lado colombiano. Podría decir que hubo cruce de fuego. Los que quedaron en la línea del río estaban participando de manera directa contra el Ejército.

¿Usted reconocería un error militar en lo que pasó?

Como comandante del Ejército no acepto ningún error, no voy a hacerlo porque ya hablé con todas mis tropas. Ellos tendrán que dar su entrevista a la Fiscalía y Procuraduría y eso me da tranquilidad.

¿Qué hicieron con los cuerpos en esas cinco horas que pasaron?

Los soldados no tocaron ni un solo cadáver. Pasó una situación especial y quiero dejarla clara. El menor de edad, con otro cadáver que quedó en el río, hubo un desprendimiento de la parte de la rivera izquierda y se estaba llevando los cadáveres y la Armada Nacional recuperó esos cadáveres.

Dicen que algunas de las 11 personas aparecieron con chalecos y fusiles que antes no tenían…

No quiero ser el que tenga que decirlo, pero soy respetuoso con lo que tenga que hacer la Fiscalía y la Procuraduría e individualizar cada uno de esos muertos que quedaron alineados en el río y dos en la retaguardia.

Se dice que había se encuentran seis armas y que había más de 15 personas, ¿suena ilógico, no?

Tan pronto se presentaron los hechos, muchos de los bandidos cogían su fusil, se quitaban los chalecos y tiraban al río su fusil.