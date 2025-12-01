CANAL RCN
Colombia

Operativo de la Policía permitió incautar casi 200 teléfonos al interior de cárceles en Palmira

Los teléfonos eran usados para planear homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes desde las cárceles hacia distintos municipios del Valle del Cauca.

Venezuela: detienen a periodista que cubrió el derribo de la estatua de Chávez
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
01:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una contundente operación simultánea denominada MEGATOMA de Palmira, la Policía Nacional, a través del GAULA del Departamento de Policía Valle, logró golpear significativamente a varias estructuras criminales que coordinaban actividades delictivas desde el interior de centros penitenciarios del país.

Detalles inéditos sobre el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla
RELACIONADO

Detalles inéditos sobre el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla

Desmantelan redes que operaban desde el interior de varias cárceles

El operativo incluyó allanamientos en cuatro Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional: la Cárcel de Cómbita, la Cárcel de Tramacúa, la Cárcel de Palmira y la Cárcel La Picota en Bogotá.

Estas intervenciones permitieron neutralizar comunicaciones ilícitas que eran utilizadas para planear homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes desde las cárceles hacia distintos municipios del Valle del Cauca.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron 157 teléfonos celulares, 130 cargadores, 20 tarjetas SIM, 77 armas cortopunzantes, además de más de 7.000 dosis de clorhidrato de cocaína y 3,5 kilogramos de marihuana.

En total, la operación impactó a más de 700 personas privadas de la libertad, debilitando de manera significativa su capacidad para continuar ejecutando delitos desde prisión.

El Mayor Elmer Rojas, comandante del GAULA Valle, destacó la relevancia de estos resultados en la lucha contra la criminalidad organizada:

Capturan a subintendente por presunta colaboración en robo a joyería en Bucaramanga
RELACIONADO

Capturan a subintendente por presunta colaboración en robo a joyería en Bucaramanga

“Con estas actividades evitamos que se siga afectando el patrimonio económico de los vallecaucanos mediante llamadas extorsivas y coordinaciones criminales desde los centros penitenciarios. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier intento de extorsión a la Línea 165, disponible las 24 horas.”

Entre los principales golpes, la operación logró afectar directamente al grupo delincuencial común organizado “Los 300”, señalado de coordinar extorsiones, homicidios y la modalidad del “falso servicio”, una práctica delictiva que continúa afectando a comerciantes y transportadores en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas

Corte Suprema de Justicia

Detalles inéditos sobre el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla

Vía al Llano

Ajustaron las tarifas preferenciales en los peajes de la vía al Llano: la medida regirá desde el 16 de noviembre

Otras Noticias

Artistas

"Mi dominicano perfecto": ¿Karina García está cerca de confirmar su nuevo amor? Esto ocurrió recientemente

Karina García realizó una entrevista y algunos comentarios despertaron las reacciones inmediatas de los seguidores. ¿Cuáles fueron?

Accidente de tránsito

37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en accidente de bus en la vía Panamericana

Las condiciones del terreno han dificultado el rescate de los pasajeros, que vajaban en el bus cuando rodó por un abismo de 200 metros.

Fútbol Profesional Colombiano

Así se transmitirá la última fecha de la Liga Betplay 2025-II: se definen los cuadrangulares

Dian

Dian abre convocatoria con 1.990 empleos: requisitos, niveles y cómo postularse

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards