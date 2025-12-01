Operativo de la Policía permitió incautar casi 200 teléfonos al interior de cárceles en Palmira

En una contundente operación simultánea denominada MEGATOMA de Palmira, la Policía Nacional, a través del GAULA del Departamento de Policía Valle, logró golpear significativamente a varias estructuras criminales que coordinaban actividades delictivas desde el interior de centros penitenciarios del país.

Desmantelan redes que operaban desde el interior de varias cárceles

El operativo incluyó allanamientos en cuatro Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional: la Cárcel de Cómbita, la Cárcel de Tramacúa, la Cárcel de Palmira y la Cárcel La Picota en Bogotá.

Estas intervenciones permitieron neutralizar comunicaciones ilícitas que eran utilizadas para planear homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes desde las cárceles hacia distintos municipios del Valle del Cauca.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron 157 teléfonos celulares, 130 cargadores, 20 tarjetas SIM, 77 armas cortopunzantes, además de más de 7.000 dosis de clorhidrato de cocaína y 3,5 kilogramos de marihuana.

En total, la operación impactó a más de 700 personas privadas de la libertad, debilitando de manera significativa su capacidad para continuar ejecutando delitos desde prisión.

El Mayor Elmer Rojas, comandante del GAULA Valle, destacó la relevancia de estos resultados en la lucha contra la criminalidad organizada:

“Con estas actividades evitamos que se siga afectando el patrimonio económico de los vallecaucanos mediante llamadas extorsivas y coordinaciones criminales desde los centros penitenciarios. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier intento de extorsión a la Línea 165, disponible las 24 horas.”

Entre los principales golpes, la operación logró afectar directamente al grupo delincuencial común organizado “Los 300”, señalado de coordinar extorsiones, homicidios y la modalidad del “falso servicio”, una práctica delictiva que continúa afectando a comerciantes y transportadores en la región.