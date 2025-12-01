Detalles inéditos sobre el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla

En medio de los varios procesos que cursan contra el ministro Armando Benedetti, se llevó a cabo una diligencia de allanamiento en su propiedad ubicada en Lagos de Caujaral, Barranquilla.

El procedimiento se efectuó en horas de la mañana del martes 11 de noviembre. El ministro cuestionó el procedimiento y lanzó fuertes comentarios contra la magistrada Cristina Lombana, a quien calificó de ‘loca’ y ‘delincuente’. Benedetti aseguró que ella estuvo detrás del allanamiento.

La fuerte reacción de Benedetti tras el allanamiento

La Corte Suprema respaldó a la magistrada y rechazó los señalamientos: “Pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.

Un día después, La FM reveló detalles inéditos sobre esta propiedad. Al parecer, el ministro tenía este apartamento desde hace dos meses y allí estaban viviendo su esposa e hijos.

El valor del inmueble no se conoce, más si se sabe que supera los 700 metros cuadrados. Está ubicado en uno de los conjuntos más lujosos de la capital del Atlántico. Una fuente anónima le dijo a La FM que a Benedetti le gustaba hacer “impresionantes fiestas” en ese apartamento.

¿Qué se sabe sobre la vivienda?

Para conocer cómo llegó a tener esta propiedad, es importante mencionar a un empresario: Ricardo Leyva. Él tenía el leasing de la casa, no solo de esta sino de la lujosa vivienda que era de Alex Saab.

Saab, quien estuvo extraditado en Estados Unidos y actualmente es uno de los hombres más cercanos de Nicolás Maduro (aparte de ser su ministro de Industrias, lo señalan de ser su testaferro); tenía una lujosa propiedad que luego quedó en manos de Benedetti.

La FM confirmó que el allanamiento efectivamente fue ordenado por Lombana y habría tenido relación por el proceso contra Benedetti frente a presunto enriquecimiento ilícito. Tiene al menos siete activos, algunos en etapa previa y otros en indagación formal.