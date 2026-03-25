Así será el orden en el que aparecerán los candidatos en tarjetón de la primera vuelta presidencial
La Registraduría realizó el sorteo para definir el orden en el que aparecerán los candidatos en el tarjetón de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
Noticias RCN
01:14 p. m.
Este 25 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Registraduría Nacional para definir el orden en el que aparecerán los 14 candidatos que llegarán a la primera vuelta presidencial.
La contienda, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo, contará con una tarjeta electoral que incluye los nombres y fotografías de las fórmulas a la Presidencia y Vicepresidencia, junto con los logos de sus partidos.
Por ahora, resta que el Consejo Nacional Electoral apruebe los logos de las colectividades, para iniciar la impresión y distribución del material electoral.
Así quedará el orden del tarjetón para primera vuelta
- Pacto Histórico: Iván Cepeda y Aída Quilcué
- Esperanza Democrática: Clara López y María Consuelo del Río
- Imparables: Claudia López y Leonardo Huerta
- Romper el Sistema: Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
- Firmes por la Patria: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
- ASI: Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre
- Partido Demócrata Colombiano: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas
- Sondra Macollins y Leonardo Karam
- La Fuerza: Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
- Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón
- Partido Ecologista Colombiano: Gustavo Matamoros y Mila María Paz
- Centro Democrático: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
- Dignidad y Compromiso: Sergio Fajardo y Edna Bonilla
- Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata