Así será el orden en el que aparecerán los candidatos en tarjetón de la primera vuelta presidencial

Este 25 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Registraduría Nacional para definir el orden en el que aparecerán los 14 candidatos que llegarán a la primera vuelta presidencial.

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La contienda, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo, contará con una tarjeta electoral que incluye los nombres y fotografías de las fórmulas a la Presidencia y Vicepresidencia, junto con los logos de sus partidos.

Por ahora, resta que el Consejo Nacional Electoral apruebe los logos de las colectividades, para iniciar la impresión y distribución del material electoral.

Así quedará el orden del tarjetón para primera vuelta

Pacto Histórico: Iván Cepeda y Aída Quilcué Esperanza Democrática: Clara López y María Consuelo del Río Imparables: Claudia López y Leonardo Huerta Romper el Sistema: Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas Firmes por la Patria: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo ASI: Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre Partido Demócrata Colombiano: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas Sondra Macollins y Leonardo Karam La Fuerza: Roy Barreras y Martha Lucía Zamora Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón Partido Ecologista Colombiano: Gustavo Matamoros y Mila María Paz Centro Democrático: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Dignidad y Compromiso: Sergio Fajardo y Edna Bonilla Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata