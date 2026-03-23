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Paso a paso de cómo cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales

El sistema registra los datos y envía una notificación al correo electrónico del ciudadano confirmando la inscripción.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
02:43 p. m.
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El próximo martes 31 de marzo se vence el plazo para cambiar el lugar de votación de cara a las elecciones presidenciales en primera vuelta el 31 de mayo y la ciudadanía habilitada para votar todavía está a tiempo para cambiar su cédula de puesto de votación si así lo desea.

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El procedimiento no toma más de diez minutos y la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con aproximadamente 400 puntos habilitados en todo el territorio nacional para el cambio de inscripción de cédula.

En Bogotá, los ciudadanos cuentan con 29 registradurías auxiliares para adelantar este trámite.

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¿Cómo se puede cambiar el lugar de votación para las elecciones presidenciales?

El procedimiento es sencillo: basta con presentar la cédula de ciudadanía en cualquiera de los puntos habilitados y proporcionar una dirección cercana al lugar donde se desea votar. El sistema registra los datos y envía una notificación al correo electrónico del ciudadano confirmando la inscripción.

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En menos de un minuto, la cédula queda vinculada al nuevo puesto de votación, lo que garantiza que el elector pueda ejercer su derecho sin inconvenientes en la primera vuelta presidencial.

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Pedagogía electoral para facilitar la participación

La Registraduría insiste en la importancia de este proceso como parte de la pedagogía electoral, buscando que los ciudadanos conozcan y aprovechen la posibilidad de votar en lugares accesibles.

Voceros de la entidad recalcan que el trámite es gratuito y que se puede realizar en cualquier punto habilitado del territorio nacional.

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De esta manera, se busca evitar que los votantes se queden sin participar en las elecciones por razones de distancia o dificultades logísticas.

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