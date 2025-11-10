Ordenen cierre de 3 buques de importante empresa de atunes por presunto encierro de trabajadores

El Ministerio del Trabajo ordenó el cierre preventivo de tres buques pertenecientes a la empresa Seatech International Inc., operadora de la planta de procesamiento de atún Van Camp’s, tras detectar graves irregularidades en las condiciones laborales de sus empleados durante una inspección oficial.

Trabajadores de Van Camp’s habrían sido encerrados en un buque

De acuerdo con información del ministro de Trabajo, más de 60 trabajadores que habitan en las embarcaciones se encontraban en condiciones “deplorables”, sin garantías mínimas de bienestar ni cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

La situación se agravó cuando, durante la visita de los inspectores, varios trabajadores fueron retenidos y encerrados en una bodega para impedir que dieran testimonio de su realidad ante las autoridades.

Los tres buques inspeccionados son de bandera colombiana, sin embargo, la mayoría de las personas contratadas son extranjeras, principalmente de México y Ecuador.

Otro detalle relevante es que, al parecer, no contaban con la documentación adecuada para trabajar en el país.

Para garantizar la liberación de los trabajadores retenidos, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía y del Ministerio del Interior.

Hasta el momento, la empresa Seatech International Inc. no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las decisiones adoptadas por el Gobierno.

Videos conocidos por este medio dejan ver el momento en el que el jefe de cartera le informa a uno de los colaboradores el objetivo de la visita.

Denuncian que trabajadores de Van Camp’s laboran en condiciones deplorables

“Yo soy el ministro de Trabajo de Colombia y he venido con un grupo de inspectores de Bogotá a constatar las condiciones en las que laboran ustedes, si tienen contrato, si tienen protección de riesgos laborales, en qué condiciones habitan en estos barcos. De esas inspecciones se producen unos resultados que pronto daremos a conocer”, aseguró el ministro.

Sanguino Páez también se refirió a la presunta retención que se registró al interior de los buques.

“Este otro hecho que tiene que ver con una retención ilegal de ustedes, eso lo va a revisar la Fiscalía General y la Policía. Nosotros íbamos a ir a la bodega donde los tenían”, añadió.