Paciente con diabetes lleva seis meses sin recibir su insulina por la crisis en la entrega de medicamentos

La crisis por la falta en la dispensación de medicamentos en Colombia cada vez parece complicarse más, y en el caso de pacientes que dependen de ciertos tipos de medicinas para poder vivir la situación se está convirtiendo en un calvario.

La compra de medicamentos se ha vuelto una solución a corto plazo, sin embargo, en pacientes que no tienen recursos y que dependen diariamente de estos, como los que padecen diabetes, esta parece no seguir siendo una solución para poder sobrevivir.

Reinaldo Salcedo lleva seis meses sin recibir su insulina

El caso de Reinaldo Salcedo, un hombre de 68 años con diabetes, y que debido a la crítica situación con la entrega de sus medicamentos por parte de la EPS, ha visto cada vez más deteriorada su salud.

Según lo que cuenta Reinaldo es que desde enero no ha podido contar con la dispensación de su insulina, por lo que le ha tocado recurrir a sus propios medios para poder adquirirla, sin embargo, también indica que el dinero no le alcanza y que le preocupa no volver a recibir este medicamento por temor a que se empeore su estado de salud.

La EPS no le entrega el medicamento, pero está disponible para la venta

Según lo que le dice el dispensario es que si bien, el paciente se encuentra pendiente por entregar esta medicina desde enero de 2025, la demora es por el laboratorio que ha indicado que el medicamento se encuentra agotado.

Lo paradójico en la historia de don Reinaldo, es que en el dispensario no le entregan el medicamento que necesita inyectarse cada 24 horas por agotamiento en el stock, en la droguería anexa de la misma empresa, pero que es para el público general, cuenta con el medicamento disponible para la venta.