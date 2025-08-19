CANAL RCN
Colombia

600 pacientes con VIH estarían en la cuerda floja por cambio de IPS en Antioquia

Invocando su derecho a la libre elección, solicitaron al interventor de la Nueva EPS mantener el convenio con su Institución Prestador de Salud.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
01:42 p. m.
Cerca de 600 pacientes con VIH en el departamento de Antioquia temen que su tratamiento se vea afectado, tras el anuncio de la nueva EPS, según el cual, cambiarán de Institución Prestador de Servicios de Salud (IPS), a partir del 30de agosto.

En una carta enviada al interventor de la nueva EPS, Bernardo Camacho, reclamaron su derecho a libre elección, informando que desean mantenerse en la IPS a la que están cancelando el contrato:

“Los abajo firmantes, haciendo uso del derecho de petición que está en la Constitución Nacional, solicitamos no ser trasladados de la IPS Asistencia Científica de Alta Complejidad SAS. En la que hemos venido siendo atendidos con la más alta calidad científica, humana y en beneficio de nuestra calidad de vida”, se lee en la misiva.

Pacientes siguen sin entender por qué se termina el convenio si se sienten cómodos con el servicio:

Jorge Cruz, vocero de los pacientes con VIH, advirtió que, como indica la carta, “arbitrariamente, nos dicen que, a partir del 30 de agosto, no va a haber más atención para los pacientes de la Nueva EPS”.

Se refiere a “la comunicación por parte de la IPS acerca de la finalización del contrato”, desde finales de mes, con la que varios de los pacientes con el virus de Inmunodeficiencia Humana temen que su tratamiento se vea afectado.

Diversos sectores atribuyen la cancelación de contratos y la crisis en el sistema de salud, que afecta sobre todo a pacientes con enfermedades crónicas, a la intervención de las EPS.

Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, es uno de ellos y es que, según dijo en diálogo con Noticias RCN, “se ha evidenciado que en las EPS intervenidas hay una venta masiva. Sería importante que la Contraloría General y la Contraloría de la Intervención investigaran si este cambio masivo se debe a una disminución de costos a costillas de la calidad de los pacientes”.

