Alianza Verde mantiene su lista a la Cámara tras aval del CNE para su recomposición

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde a la recomposición de la lista del Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes, luego de la renuncia de una de las candidatas inscritas.

La decisión despeja cualquier duda jurídica sobre la continuidad del proceso y ratifica que la colectividad cumple con los requisitos establecidos por la normativa electoral vigente.

Con esta autorización, el partido confirma que su lista sigue en firme y que el ejercicio democrático avanza con normalidad, sin afectar la participación de la colectividad en el escenario electoral.

CNE permitió recomposición de la lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes

La determinación del CNE se convierte en una garantía institucional que permite a Alianza Verde mantener su hoja de ruta política y continuar con su campaña de cara a las elecciones.

La recomposición de la lista, autorizada por el CNE, permite que el partido siga participando de manera activa en el proceso electoral departamental, sin alterar el desarrollo de la campaña ni el ejercicio democrático de sus candidatos.

Además, se presenta como una muestra de transparencia institucional, al realizarse bajo la supervisión y el aval de la autoridad electoral.

Desde el partido, la decisión fue recibida como un respaldo a la legalidad del proceso. La diputada y vocera departamental de Alianza Verde, Angélica Gómez, destacó que la habilitación para recomponer la lista ofrece claridad jurídica y fortalece la confianza tanto de la militancia como de los ciudadanos que acompañan el proyecto político en el departamento.

Para la dirigente, el pronunciamiento del organismo electoral reafirma que la colectividad ha actuado conforme a la ley y dentro de los tiempos y procedimientos establecidos. En ese sentido, subrayó que el partido se mantiene firme en su compromiso con los electores y con el cumplimiento de las reglas que rigen la contienda democrática.

Así está el panorama en la Alianza Verde tras decisión del CNE

Angélica Gómez también recalcó que la campaña no se detiene. Según explicó, el Partido Alianza Verde continúa recorriendo los municipios de Cundinamarca, desarrollando una estrategia basada en la cercanía con las comunidades y en el contacto directo con los ciudadanos.

La colectividad ha insistido en que su propuesta política se construye desde el territorio, a partir de la escucha activa y el diálogo con las problemáticas locales.

Desde Alianza Verde se ha reiterado que este tipo de decisiones fortalecen el sistema democrático, en la medida en que garantizan que los partidos puedan ajustar sus listas dentro del marco legal, sin generar vacíos ni incertidumbre frente a los votantes.