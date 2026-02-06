CANAL RCN
Colombia

Alianza Verde mantiene su lista a la Cámara tras aval del CNE para su recomposición

Con el aval del Consejo Nacional Electoral, el Partido Alianza Verde podrá continuar su participación en la contienda a la Cámara de Representantes, tras ajustar su lista.

Alianza Verde mantiene su lista a la Cámara tras aval del CNE para su recomposición
Foto: CNE

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
07:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde a la recomposición de la lista del Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes, luego de la renuncia de una de las candidatas inscritas.

CNE autorizó a Daniel Quintero para participar en las consultas interpartidistas 8 de marzo
RELACIONADO

CNE autorizó a Daniel Quintero para participar en las consultas interpartidistas 8 de marzo

La decisión despeja cualquier duda jurídica sobre la continuidad del proceso y ratifica que la colectividad cumple con los requisitos establecidos por la normativa electoral vigente.

Con esta autorización, el partido confirma que su lista sigue en firme y que el ejercicio democrático avanza con normalidad, sin afectar la participación de la colectividad en el escenario electoral.

Candidatos al Congreso denuncian amenazas de muerte y violencia digital en plena campaña electoral
RELACIONADO

Candidatos al Congreso denuncian amenazas de muerte y violencia digital en plena campaña electoral

CNE permitió recomposición de la lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes

La determinación del CNE se convierte en una garantía institucional que permite a Alianza Verde mantener su hoja de ruta política y continuar con su campaña de cara a las elecciones.

La recomposición de la lista, autorizada por el CNE, permite que el partido siga participando de manera activa en el proceso electoral departamental, sin alterar el desarrollo de la campaña ni el ejercicio democrático de sus candidatos.

Además, se presenta como una muestra de transparencia institucional, al realizarse bajo la supervisión y el aval de la autoridad electoral.

Desde el partido, la decisión fue recibida como un respaldo a la legalidad del proceso. La diputada y vocera departamental de Alianza Verde, Angélica Gómez, destacó que la habilitación para recomponer la lista ofrece claridad jurídica y fortalece la confianza tanto de la militancia como de los ciudadanos que acompañan el proyecto político en el departamento.

Para la dirigente, el pronunciamiento del organismo electoral reafirma que la colectividad ha actuado conforme a la ley y dentro de los tiempos y procedimientos establecidos. En ese sentido, subrayó que el partido se mantiene firme en su compromiso con los electores y con el cumplimiento de las reglas que rigen la contienda democrática.

¿Cuáles son las apuestas políticas tras la decisión del CNE en el caso de Iván Cepeda?
RELACIONADO

¿Cuáles son las apuestas políticas tras la decisión del CNE en el caso de Iván Cepeda?

Así está el panorama en la Alianza Verde tras decisión del CNE

Angélica Gómez también recalcó que la campaña no se detiene. Según explicó, el Partido Alianza Verde continúa recorriendo los municipios de Cundinamarca, desarrollando una estrategia basada en la cercanía con las comunidades y en el contacto directo con los ciudadanos.

La colectividad ha insistido en que su propuesta política se construye desde el territorio, a partir de la escucha activa y el diálogo con las problemáticas locales.

Desde Alianza Verde se ha reiterado que este tipo de decisiones fortalecen el sistema democrático, en la medida en que garantizan que los partidos puedan ajustar sus listas dentro del marco legal, sin generar vacíos ni incertidumbre frente a los votantes.

¿Quién es realmente el candidato de la izquierda: Iván Cepeda o Roy Barreras?
RELACIONADO

¿Quién es realmente el candidato de la izquierda: Iván Cepeda o Roy Barreras?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno

Arauca

Tengo cuatro meses tratando que el señor de la UNP me conteste el teléfono: senador Jairo Castellanos

Lluvias En Colombia

Más barrios inundados por el desbordamiento del río Sinú en Córdoba

Otras Noticias

Dólar

IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 6 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 6 de febrero de 2026.

James Rodríguez

James Rodríguez aterrizó a los hinchas de Millonarios, tras ser presentado en Minnesota United

James Rodríguez fue directo en medio de la presentación con el Minnesota United y trató como "chisme" su posible llegada a Millonarios.

Conciertos

Conectando Corazones 2026 llega a Medellín y Bogotá con un mensaje de fe y esperanza

Andrés Escobar

Él era Santiago Gallón Henao, hombre asesinado en México vinculado al crimen de Andrés Escobar

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia