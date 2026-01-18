Pacto Histórico en el ojo del huracán: destapan dudas en cuentas de la campaña de María Fernanda Carrascal

Nuevas irregularidades en las cuentas de campaña de la consulta de octubre pasado han puesto en el centro del debate a María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara y candidata por Bogotá.

La controversia gira en torno a un documento presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que contendría una firma que no corresponde al representante legal del prestador de un servicio.

Los aportes de Gusteau Chefcito

El candidato Germán Ricaurte inició la polémica al denunciar públicamente que Carrascal habría recibido un aporte del restaurante Gusteau Chefcito por 25 millones de pesos, el mismo establecimiento que aparece en las cuentas de la representante Carolina Corcho por más de 700 millones.

“Les tengo una preguntita, ¿el representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito que financió a la doctora Corcho es el mismo que financió a la representante María Fernanda Carrascal?”, cuestionó Ricaurte.

¿Qué respondió Carrascal?

Ante las acusaciones, Carrascal aclaró que no se trataba de una donación, sino de una cuenta por pagar: “No me financió, mi campaña lo contrató a él como el servicio de alimentación y quedó como cuenta por pagar”. Agregó que el documento corresponde a contribuciones, donaciones y créditos.

La representante Catherine Juvinao se sumó a la controversia solicitando las facturas correspondientes. “Muéstranos la factura emitida por Gusteau Chefcito, que por la ley debes tener como soporte. Es raro que lo hayas contratado dado que es una empresa inactiva”, señaló. Carrascal respondió que, al tratarse de una cuenta por cobrar, no posee factura, pero sí una orden de pago remitida al CNE con el RUT del prestador del servicio y todo lo demás requerido.

Sin embargo, el candidato Jairo Ladino elevó la gravedad de las acusaciones al denunciar que la firma en la orden de pago no corresponde a Sigifredo Vergara Martínez, representante legal del restaurante, sino que habría sido copiada de la firma del despacho Picon y Asociados de España.

“Denunciaré a Mafe Carrascal por presentar documentos con firmas falsas en sus cuentas claras de campaña”, afirmó Ladino.

Al cierre de esta edición, no fue posible obtener declaraciones de la campaña de Carrascal sobre esta última acusación. El caso se suma a otras irregularidades señaladas en las campañas del Pacto Histórico, incluyendo las de los representantes Iván Cepeda y Carolina Corcho.