Exclusivo | Disidentes de ‘Calarcá’ transportarían fusiles y guerrilleros en carros de la UNP asignados a firmantes de paz

El testimonio de uno de los hombres de alias Calarcá es clave para la investigación que avanza en la Fiscalía.

enero 19 de 2026
01:27 p. m.
Noticias RCN conoció apartes del interrogatorio a un disidente de alias Calarcá que cuenta con detalles, como aprovechaban los carros de la UNP asignados a firmantes del acuerdo de paz, para transportar armamento y desplazarse hacia otras zonas del país.

Enfrentamientos entre disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ dejan 30 muertos: esto dicen las autoridades
El expediente de la Fiscalía hace referencia a esos traslados de fusiles en dos episodios de 2024 en carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP). También cuenta como estos disidentes de alias Calarcá se moverían en diferentes zonas municipales del Tolima para sostener reuniones con varias comunidades y extorsionarlas.

En septiembre de 2024 alias Calarcá le habría ordenado a sus hombres de trasladarse del capital hacia el Tolima para fortalecer sus filas y consolidarse en este territorio por encima de las disidencias de alias Iván Mordisco, zona en donde recién se creaba el frente Joaquín González orientado por el frente treinta y tres al mando de alias ‘John Menchas’.

Guaviare bajo fuego: disidencias protagonizan enfrentamientos violentos que dejan varios muertos
Un disidente de Calarcá contó cómo usarían los carros de la UNP

Testimonios de guerrilleros capturados revelan cómo disidencias de alias Calarcá habrían utilizado vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para transportar material bélico entre departamentos, evitando controles de las autoridades.

La información consta en un expediente que cursa en la Fiscalía General de la Nación.

Según interrogatorios realizados en octubre de 2025 por el ente acusador, miembros de las disidencias de alias Calarcá narraron cómo en septiembre de 2024 trasladaron armamento desde Caquetá hasta Tolima:

En coordinación de alias Donald y Giovanni, comparecientes en el ETCR del municipio de Icononzo, nos ayudaron a hacer el cruce del armamento. Ellos venían con un esquema de seguridad de la UNP como con dos o tres camionetas blancas y otros carros Willys que habían contratado para desplazarnos.

Exclusivo | Captura de alias Marcos, hombre cercano a 'Calarcá', se habría caído por filtraciones de información del Ejército
¿De quién era el armamento que transportaría la UNP?

El documento judicial detalla que el armamento fue suministrado por el bloque Jorge Suárez Briceño:

La primera entrega fueron dieciséis fusiles, cinco pistolas nueve milímetros, 6.000 cartuchos, material de intendencia, fueron 100 uniformes, 100 gorras o pavas, veinte pecheras.

El traslado involucró aproximadamente cincuenta personas que se movilizaron durante quince días desde Caquetá hasta el Tolima, todos uniformados. Las armas habrían sido llevadas en mula hasta una zona denominada San Rafael, límite entre Huila y Tolima, donde se completó la entrega.

¿Cuánto cuesta el proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá?
Vehículos de la UNP habría trasladado a guerrilleros

La investigación también documenta que estos vehículos oficiales habrían sido utilizados para trasladar a guerrilleros con órdenes de captura a reuniones con comunidades en la vereda Patio Bonito, en El Espinal, para carnetizarlas o imponerles cobros extorsivos.

"Todos estos movimientos se realizaron en los vehículos de la UNP, pertenecientes al esquema de seguridad de alias Donald", reza el expediente.

El contexto de estos hechos corresponde a septiembre de 2024, cuando alias Calarcá ordenó a sus hombres trasladarse desde Caquetá hacia Tolima para fortalecer sus filas y consolidarse en el territorio por encima de las disidencias de alias Iván Mordisco, en la zona donde se creaba el frente Joaquín González.

Menor secuestrada por las disidencias fue obligada a enviar un mensaje de terror a los niños en el Catatumbo
UNP respondió a los señalamientos de la Fiscalía

Augusto Rodríguez, director de la UNP, manifestó desconocer esta información y reconoció que durante su administración se han presentado diferentes hechos irregulares.

El funcionario se puso a disposición de la Fiscalía para entregar todo tipo de información que sea requerida ante la gravedad de la situación.

No conocía esta grave información. Tampoco conocía que estuviera contenida en un proceso que lleve la Fiscalía. Debemos decir que en la Unidad Nacional de Protección han ocurrido desde comienzos de su fundación hechos irregulares.

De acuerdo con el expediente, uno de los esquemas de protección utilizados estaría asignado a una persona compareciente ante la JEP como firmante del acuerdo de paz.

