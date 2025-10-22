CANAL RCN
Colombia

Investigan el asesinato de un hombre y su hijo que fueron torturados en una finca de Tolima

Al parecer, los responsables tenían como fin llevar a cabo un robo en la vivienda.

Asesinatos en Colombia
FOTO: Captura de pantalla Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
04:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades investigan el asesinato de dos hombres, padre e hijo, en Tolima. Las víctimas fueron identificadas como Felipe López Gutiérrez (26 años) y Hernán López Navarro (62 años).

Judicializan a tres presuntos reclutadores de menores para las disidencias Farc en Tolima
RELACIONADO

Judicializan a tres presuntos reclutadores de menores para las disidencias Farc en Tolima

Ambos estaban en una finca de la vereda Isla del Sol en Prado cuando ocurrió el crimen. Al parecer, sujetos armados ingresaron a la vivienda, los amenazaron y los sometieron a varias torturas.

Capturan a presunto responsable

Los criminales los habrían vigilado desde hace algún tiempo, teniendo como propósito robarles objetos de valor y dinero. Los López habrían sido amarrados, golpeados y atacados con puñales hasta ser asesinados.

Desde los alrededores, los vecinos se percataron de los ruidos que venían de la finca y llamaron a la Policía. Cuando los uniformados llegaron, las víctimas estaban con vida, pero gravemente heridas. Fallecieron en un centro médico.

Las autoridades capturaron hace pocas horas a un presunto responsable, quien se estaba movilizando en una lancha que habría sido robada.

Caso de Eileen Paz vuelve a estar en la opinión pública

Hace algunos días, las autoridades tolimenses se pronunciaron sobre un misterioso caso: la desaparición de la pequeña Eileen Scarlett Paz en Roncesvalles. De la menor no se volvió a saber nada desde el 5 de abril de 2024, hace un año y medio.

“¿Cuál será la próxima víctima?”: padre de patrullera asesinada por ‘El Diablo’ tras su fuga de la cárcel
RELACIONADO

“¿Cuál será la próxima víctima?”: padre de patrullera asesinada por ‘El Diablo’ tras su fuga de la cárcel

Cuando la menor desapareció, su madre y padrastro aseguraron que ella los estaba acompañando mientras revisaban unos linderos. Sin embargo, en el trayecto se perdió.

Recientemente, el caso volvió a dar de qué hablar, luego de que se sospechara que encontraron sus restos. Frente a ello, la Gobernación de Tolima le pidió a la Fiscalía y Medicina Legal que confirmen esta información.

Las autoridades habían dispuesto 20 millones de pesos como recompensa por información que ayude a dar con su paradero. En caso de que haya sido un asesinato, las sospechas giran en torno al padrastro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Canal RCN

Luto en el Canal RCN: falleció camarógrafo de Buen Día Colombia y le rindieron sentido homenaje

Inseguridad en Bogotá

Aprehenden a menor que participó en violento robo de un vehículo en Bogotá

Fiscalía General de la Nación

Cayó millonario cargamento de oro ilegal: hallaron 28 lingotes ocultos en un vehículo en la vía hacia Huila

Otras Noticias

Luis Díaz

Bayern sigue con puntaje perfecto en Champions: terrible golazo de Luis Díaz para un 4-0

Bayern Múnich goleó 4-0 a Brujas con un golazo de Luis Díaz en Champions League. Vea el resumen y los goles.

París

¿Qué pasó realmente en el Museo de Louvre y cuál es la hipótesis detrás del robo?

En solo ocho minutos, un grupo de cuatro ladrones se llevó ocho joyas valoradas en más de 100 millones de dólares del Museo del Louvre.

Artistas

Preocupación: reconocida actriz reveló que su cáncer hizo metástasis

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?