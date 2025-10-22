Investigan el asesinato de un hombre y su hijo que fueron torturados en una finca de Tolima
Al parecer, los responsables tenían como fin llevar a cabo un robo en la vivienda.
Noticias RCN
04:41 p. m.
Autoridades investigan el asesinato de dos hombres, padre e hijo, en Tolima. Las víctimas fueron identificadas como Felipe López Gutiérrez (26 años) y Hernán López Navarro (62 años).
Ambos estaban en una finca de la vereda Isla del Sol en Prado cuando ocurrió el crimen. Al parecer, sujetos armados ingresaron a la vivienda, los amenazaron y los sometieron a varias torturas.
Capturan a presunto responsable
Los criminales los habrían vigilado desde hace algún tiempo, teniendo como propósito robarles objetos de valor y dinero. Los López habrían sido amarrados, golpeados y atacados con puñales hasta ser asesinados.
Desde los alrededores, los vecinos se percataron de los ruidos que venían de la finca y llamaron a la Policía. Cuando los uniformados llegaron, las víctimas estaban con vida, pero gravemente heridas. Fallecieron en un centro médico.
Las autoridades capturaron hace pocas horas a un presunto responsable, quien se estaba movilizando en una lancha que habría sido robada.
Caso de Eileen Paz vuelve a estar en la opinión pública
Hace algunos días, las autoridades tolimenses se pronunciaron sobre un misterioso caso: la desaparición de la pequeña Eileen Scarlett Paz en Roncesvalles. De la menor no se volvió a saber nada desde el 5 de abril de 2024, hace un año y medio.
Cuando la menor desapareció, su madre y padrastro aseguraron que ella los estaba acompañando mientras revisaban unos linderos. Sin embargo, en el trayecto se perdió.
Recientemente, el caso volvió a dar de qué hablar, luego de que se sospechara que encontraron sus restos. Frente a ello, la Gobernación de Tolima le pidió a la Fiscalía y Medicina Legal que confirmen esta información.
Las autoridades habían dispuesto 20 millones de pesos como recompensa por información que ayude a dar con su paradero. En caso de que haya sido un asesinato, las sospechas giran en torno al padrastro.