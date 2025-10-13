CANAL RCN
Colombia

Judicializan a tres presuntos reclutadores de menores para las disidencias Farc en Tolima

Según la investigación, los jóvenes habían sido reclutados en Nariño y serían entregados a la estructura armada en Tolima.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
02:47 p. m.
Durante la mañana de este 13 de octubre, la Fiscalía General de la Nación informó que fueron judicializados tres hombres que fueron sorprendidos por uniformados de la Policía Nacional cuando transportaban a dos adolescentes.

Judicializados dos sujetos que reclutaban jóvenes para las disidencias

Al parecer, los jóvenes habrían sido reclutados para, luego, ser entregados las Disidencias de las Farc. El operativo de las autoridades tuvo lugar en el municipio de El Guamo, en el departamento de Tolima.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordónez, quienes, según las investigaciones, trasladaban a los jóvenes, de 17 años, desde el departamento de Nariño.

Durante las labores de patrullaje, los uniformados detectaron un vehículo estacionado con cinco ocupantes.

Al realizar la verificación, encontraron brazaletes con insignias de las disidencias de las Farc y notaron que dos de los pasajeros no contaban con documentos de identidad.

Tras una inspección más detallada, las autoridades establecieron que los adolescentes habían sido reclutados y estaban siendo movilizados para incorporarse a las filas del grupo armado.

“Como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez fueron identificados los presuntos responsables de transportar a dos adolescentes de 17 años que habrían sido reclutados en Nariño y serían entregados a una estructura armada ilegal en Tolima”, detalló la Fiscalía.

Los tres hombres fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía. Los menores, por su parte, fueron llevados a una comisaría de familia para garantizar su protección y restablecer sus derechos.

Una fiscal de la Seccional Tolima presentó a los implicados ante un juez de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.

Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

