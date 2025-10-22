“¿Cuál será la próxima víctima?”: padre de patrullera asesinada por ‘El Diablo’ tras su fuga de la cárcel

Noticias RCN habló con el papá de la patrullera Paula Ortega, cuyo asesino hace cuatro días se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

La familia de la joven no entiende cómo el homicida logró burlar una cárcel de máxima seguridad donde cumplía su condena.

Nosotros nos hablábamos, nos reíamos. Es muy duro perder un hijo.

Papá de patrullera fue amenazado por el asesino de su hija

Un sentimiento de rabia, dolor y miedo siente la familia de Paula Ortega por la fuga de, alias El Diablo.

El papá de Paula fue víctima de amenazas por parte del asesino de su hija, situación que lo lleva a sentir temor por lo que pueda hacer esta persona ahora que está en libertad.

Exigen a la Policía que pueda recapturar a alias El Diablo para que cumpla la condena de 33 años que le impusieron por el crimen de la patrullera.

La patrullera Paula Cristina Ortega, quien fue asesinada por Nelson Ocampo, un integrante de las disidencias de las Farc condenado a 33 años de prisión y que en las últimas horas se fugó de la cárcel de Cómbita.

RELACIONADO Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

Exigen la recaptura del asesino de la Patrullera Paula Ortega

Gilbert Ortega, el padre de la joven, contó cómo fue su reacción al conocer la fuga del criminal:

“Quedé sorprendido. Cuando abro el mensaje y me doy cuenta de que el sujeto que mató a mi hija se escapa de una cárcel de máxima seguridad, es ilógico, se supone que es difícil de escaparse. Da Rabia”, dijo.

Yo digo que justicia, pues, no hay porque no está cumpliendo con su condena. Se escapa y, como dice usted, no se sabe cuál será la próxima víctima.

La familia de la patrullera Ortega exige que alias El Diablo sea recapturado.