“Defendimos la autonomía del Congreso”: palabras del saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda

Ante los parlamentarios y con la presencia del presidente Gustavo Petro, Cepeda dio sus últimas palabras como presidente del Senado.

“Esta legislatura ha sido distinta porque nos exigió más que el cumplimiento del nivel normativo. Nos obligó a asumir un rol que trasciende la técnica parlamentaria, el de guardianes del orden democrático. En estos meses no solo ejercimos nuestras funciones constitucionales, tuvimos que levantar la voz sin estridencia, pero con firmeza para recordar a la Nación que el Congreso no es una institución decorativa”, con estas palabras comenzó su discurso.

El parlamentario destacó el papel del órgano legislativo, haciendo referencia a la pluralidad de ideas, democracia y capacidad argumentativa.

Este año legislativo nos enfrentó al desafío de proteger la libertad de pensamiento. Defendimos la autonomía del Congreso frente a una cultura política que a veces confunde disenso con la traición y la crítica con el odio. Debatir no es un acto hostil, cuestionar no es sabotear, oponerse no es obstruir.