Paloma Valencia respondió al presidente luego de que desmintiera las amenazas en su contra

Paloma Valencia llegó a Popayán tras la ola de ataques que se han registrado en los últimos días en el departamento de Cauca. En diálogo con Noticias RCN la candidata se refirió a las denuncias de planes para atentar en su contra.

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Reveló que fue informada de ello por parte del ministro de Defensa, del Interior y el director de la Policía Nacional. Según Valencia, se le notificó sobre dos planes: uno en el centro del país y otro en el sur.

"Petro igualito que dice que no hay problemas de seguridad, dice que no hay atentados", señaló.

Valencia afirmó que se refirió a lo dicho por el ministro de Defensa sobre planes de atentados en su contra, pero el mandatario colombiano la contradijo a ella y al ministro.

"Salió a contradecirme a mi, al ministro de Defensa, sale a decir Petro que estaba totalmente desmentido, el que está mintiendo es Petro".

"Ya no tenemos inteligencia, no tenemos fuerza pública": Paloma Valencia

La candidata presidencial expresó su dolor por las víctimas e hizo fuertes cuestionamientos a la gestión del gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad.

"Muchas de las personas que fallecieron, ya son más de 20, eran vecinas mías, amigos nuestros de Cajibío, gente de toda buena, ciudadanos inermes, inocentes (...) lo que más me ha indignado es oír a la candidata a la vicepresidencia diciendo que las Farc y el ELN se volvieron uribistas".

La candidata dirigió críticas específicas hacia las negociaciones con grupos armados. Dijo que "quien se sentó a hablar con estos criminales fueron Iván Cepeda y este gobierno, que nombraron a 'Marlon', que es el autor intelectual de esta masacre, como gestor de paz".

Valencia atribuyó la situación a la ausencia de inteligencia y capacidad operativa.

"Ya no tenemos inteligencia, no tenemos fuerza pública" hizo referencia a los escándalos de inteligencia relacionados con información presuntamente entregada a grupos criminales.

Puntualizó en que han aumentado la secuestros, atentados, masacres y desplazamientos y que no hay garantías en la seguridad.