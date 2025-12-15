CANAL RCN
Colombia

Paloma Valencia es la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático

Las otras aspirantes eran María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Paloma Valencia. Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
05:27 p. m.
Este lunes 15 de diciembre se dio un importante anuncio. El Centro Democrático eligió a Paloma Valencia como su candidata para las elecciones a la Presidencia de 2026.

La senadora compitió con María Fernanda Cabal y Paola Holguín. La ahora candidata ha estado en el Congreso desde 2014, siendo una de las figuras más relevantes de la colectividad y crítica con la gestión del Gobierno Petro.

Valencia fue elegida por encima de Cabal y Holguín

Valencia, nacida en Popayán, es abogada y filósofa de la Universidad de Los Andes. Cuenta con una especialización de la misma institución y tiene una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York.

Durante su etapa legislativa, fue precandidata a la Presidencia en 2018. Sin embargo, el candidato del Centro Democrático en aquel momento fue Iván Duque, quien resultó electo tras vencer a Gustavo Petro. Además, ella fue una de las que promovió el No para el plebiscito tras el Acuerdo de Paz de 2016.

Sus propuestas más importantes

Con respecto a sus propuestas, la senadora se ha centrado en siete:

  1. Las 4 R de la seguridad, vivir sin miedo: buscará reducir los ingresos ilegales, robustecer a la fuerza pública, re-enamorar a las comunidades y restablecer la legalidad.
  2. La Casa Semilla, vivienda digna y con orgullo: entregará viviendas para las familias que lo necesiten, convertirá los barrios en atractivos turísticos y buscará que sea el motor del orgullo y turismo.
  3. Plata en el bolsillo, fin al rebusque eterno: se actualizará la ley escalera y le abrirá más la puerta del crédito a la formalidad.
  4. Revolución educativa con propósito, capacidad y libertad: las familias en condición de vulnerabilidad tendrán mayor acceso en la educación.
  5. Mujeres cabeza de hogar, oportunidades sin sacrificios: con esquemas flexibles, buscar que las mujeres puedan cuidar a sus hijos sin renunciar a otras cosas.
  6. Gran Plan Vial Campesino, unir el campo con el progreso: mejorar hasta 10 mil kilómetros de vías terciarias con tecnología de bajo costo.
  7. Energía para el progreso: producir todo tipo de energías: eólicas, solares, hídricas, nucleares, geotérmicas.
