Paloma Valencia es la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático
Las otras aspirantes eran María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
Noticias RCN
05:27 p. m.
Este lunes 15 de diciembre se dio un importante anuncio. El Centro Democrático eligió a Paloma Valencia como su candidata para las elecciones a la Presidencia de 2026.
La senadora compitió con María Fernanda Cabal y Paola Holguín. La ahora candidata ha estado en el Congreso desde 2014, siendo una de las figuras más relevantes de la colectividad y crítica con la gestión del Gobierno Petro.
Valencia fue elegida por encima de Cabal y Holguín
Valencia, nacida en Popayán, es abogada y filósofa de la Universidad de Los Andes. Cuenta con una especialización de la misma institución y tiene una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York.
Durante su etapa legislativa, fue precandidata a la Presidencia en 2018. Sin embargo, el candidato del Centro Democrático en aquel momento fue Iván Duque, quien resultó electo tras vencer a Gustavo Petro. Además, ella fue una de las que promovió el No para el plebiscito tras el Acuerdo de Paz de 2016.
Sus propuestas más importantes
Con respecto a sus propuestas, la senadora se ha centrado en siete:
- Las 4 R de la seguridad, vivir sin miedo: buscará reducir los ingresos ilegales, robustecer a la fuerza pública, re-enamorar a las comunidades y restablecer la legalidad.
- La Casa Semilla, vivienda digna y con orgullo: entregará viviendas para las familias que lo necesiten, convertirá los barrios en atractivos turísticos y buscará que sea el motor del orgullo y turismo.
- Plata en el bolsillo, fin al rebusque eterno: se actualizará la ley escalera y le abrirá más la puerta del crédito a la formalidad.
- Revolución educativa con propósito, capacidad y libertad: las familias en condición de vulnerabilidad tendrán mayor acceso en la educación.
- Mujeres cabeza de hogar, oportunidades sin sacrificios: con esquemas flexibles, buscar que las mujeres puedan cuidar a sus hijos sin renunciar a otras cosas.
- Gran Plan Vial Campesino, unir el campo con el progreso: mejorar hasta 10 mil kilómetros de vías terciarias con tecnología de bajo costo.
- Energía para el progreso: producir todo tipo de energías: eólicas, solares, hídricas, nucleares, geotérmicas.