Paloma Valencia es la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático

Este lunes 15 de diciembre se dio un importante anuncio. El Centro Democrático eligió a Paloma Valencia como su candidata para las elecciones a la Presidencia de 2026.

La senadora compitió con María Fernanda Cabal y Paola Holguín. La ahora candidata ha estado en el Congreso desde 2014, siendo una de las figuras más relevantes de la colectividad y crítica con la gestión del Gobierno Petro.

Valencia fue elegida por encima de Cabal y Holguín

Valencia, nacida en Popayán, es abogada y filósofa de la Universidad de Los Andes. Cuenta con una especialización de la misma institución y tiene una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York.

Durante su etapa legislativa, fue precandidata a la Presidencia en 2018. Sin embargo, el candidato del Centro Democrático en aquel momento fue Iván Duque, quien resultó electo tras vencer a Gustavo Petro. Además, ella fue una de las que promovió el No para el plebiscito tras el Acuerdo de Paz de 2016.

Sus propuestas más importantes

Con respecto a sus propuestas, la senadora se ha centrado en siete: