CANAL RCN
Colombia Video

Nicolás Petro: un juicio atravesado por 11 solicitudes de aplazamiento

El hijo del presidente enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que avanza entre tensiones, llamados de atención del juez y múltiples dilaciones.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
01:18 p. m.
El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, sigue marcado por aplazamientos y retrasos que han generado tensiones dentro del Juzgado Segundo Penal Especializado de Barranquilla.

Presidente Petro tendrá que retractarse por señalamientos contra Mario Burgos
Noticias RCN tuvo acceso a un documento exclusivo que revela al menos 11 solicitudes de suspensión presentadas por la defensa, aunque no todas fueron aceptadas por el juez que adelanta el caso.

Petro es procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y el expediente muestra cómo, desde abril de 2024, las audiencias se han visto afectadas por la insistencia de sus abogados en dilatar los trámites. El juez, en varias ocasiones, ha advertido que estas maniobras podrían terminar afectando no solo las garantías procesales, sino también los derechos de otras partes vinculadas al caso.

Una cadena de aplazamientos

El primer intento de suspensión se registró el 26 de abril de 2024, a petición de su entonces defensor, Diego Henao. Tres días después, durante la instalación de la audiencia preparatoria, la defensa volvió a solicitar el aplazamiento. A partir de ese momento, las solicitudes se repitieron en agosto y octubre del mismo año, cuando incluso el propio Nicolás Petro pidió posponer la diligencia tras la renuncia de su abogado.

Los motivos han sido variados: desde la necesidad de nuevos abogados de estudiar el expediente, hasta razones insólitas como una “fatiga vocal” en marzo de 2025. También hubo una solicitud en abril de ese año por calamidad de fuerza mayor, que fue negada. Más recientemente, el 29 de julio, el juez reiteró públicamente que las órdenes judiciales “no están a disposición de la buena voluntad de las partes”.

Lo que viene para el proceso

Hasta ahora, ocho aplazamientos han sido aceptados y otros tantos negados. El juicio continúa a la espera de una nueva audiencia preparatoria, cuya fecha deberá concretarse en los próximos días.

Nicolás Petro aceptó renuncia de su abogado y pidió tiempo a la justicia para conseguir uno nuevo
La reiteración de aplazamientos ha puesto bajo la lupa la estrategia de defensa de Nicolás Petro y, al mismo tiempo, ha alimentado la percepción de que el caso podría tardar más de lo esperado en resolverse. Para el juez, el mensaje es claro: el proceso debe avanzar, pese a los intentos de dilación.

