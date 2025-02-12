CANAL RCN
Colombia

Álvaro Uribe hace un llamado a la unidad y confirma la salida de Miguel Uribe Londoño

El expresidente usó sus redes sociales para enfatizar la necesidad de acuerdos amplios y destacar a las tres candidatas del Centro Democrático.

Expresidente Álvaro Uribe.
Expresidente Álvaro Uribe. Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
09:48 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe aprovechó sus redes sociales para comunicar un mensaje clave sobre la escogencia de la candidatura presidencial del Centro Democrático. En su publicación, confirmó que Miguel Uribe Londoño no participará en la contienda electoral (solo nombró durante su discurso a las tres precandidatas), y resaltó la importancia de centrar la atención en las aspirantes María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Olguín, quienes avanzan en la evaluación interna del partido.

Miguel Uribe Londoño: "Lo que los Estados Unidos ha hecho es contra Petro"
Miguel Uribe Londoño: "Lo que los Estados Unidos ha hecho es contra Petro"

Uribe destacó la necesidad de construir un gran acuerdo por la democracia colombiana, un espacio que incluya un amplio espectro político, desde el abogado Abelardo de la Espriella hasta el exgobernador Sergio Fajardo.

Según el expresidente, este tipo de consenso debe abordarse de manera paciente, con enfoque en temas fundamentales como la seguridad ciudadana, la eficiencia y austeridad del Estado, el crecimiento económico y el bienestar social colectivo.

Hacia un acuerdo político sólido

En su mensaje, Uribe también subrayó que los acuerdos alcanzados deben ser transparentes y públicos, reconociendo las diferencias entre los aspirantes sin afectar la consolidación de la coalición. La intención es fortalecer la unidad del Centro Democrático y ampliar su influencia dentro de una posible coalición más amplia de cara a las elecciones.

Con esta comunicación a través de redes sociales, el Centro Democrático reafirma su compromiso con un proceso interno estructurado, donde la participación femenina toma un papel destacado y se promueve el diálogo político como base para construir un proyecto sólido que garantice gobernabilidad y estabilidad en Colombia.

Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella
Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella

El llamado de Uribe busca consolidar un liderazgo unido y coherente con los principios del partido de cara a la contienda presidencial.

