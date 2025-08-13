"Te vamos a extrañar": Paola Turbay se despidió de Miguel Uribe tras actos fúnebres

Este 13 de agosto, Colombia le dio el último adiós a Miguel Uribe Turbay tras confirmarse su muerte el pasado lunes, luego de luchar durante más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe. Se llevaron a cabo las honras fúnebres y el traslado de su cuerpo al Cementerio Central de Bogotá.

En redes sociales, familiares, amigos y conocidos del senador y precandidato presidencial se despidieron de él, dejando sentidos mensajes en este último adiós. Su primera, la modelo y empresaria, Paola Turbay, conmovió con las palabras que le dedicó.

El último adiós de Paola Turbay a Miguel Uribe

Nos arrancaron a la fuerza a este gran hombre.

En una primera foto, en donde se ve el féretro de Miguel Uribe acompañado con la bandera de Colombia, Paola Turbay compartió este mensaje.

Lo único que hizo fue trabajar por un mejor país.

Posteriormente, incluyó este texto en una fotografía en la que se ve una pared decorada con la figura del cóndor de los Andes y el listón de luto sobre la bandera colombiana.

Te vamos a extrañar, Miguel

Finalmente, Turbay compartió la foto de la carroza fúnebre donde fue trasladado el cuerpo de su primo, junto a un emoji de corazón roto.

FOTO: Paola Turbay - Instagram

La reacción de Paola Turbay tras la muerte de Miguel Uribe

Cuando se confirmó la noticia de que Miguel Uribe no resistió al tratamiento médico tras el atentado perpetrado en su contra, Paola Turbay compartió un emotivo texto en el que manifestó que tenía la esperanza de que su familiar saliera con vida del hospital.

"Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final", escribió en su cuenta de Instagram.

"Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración", indicó.