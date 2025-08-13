CANAL RCN
Colombia Video

"Te vamos a extrañar": Paola Turbay se despidió de Miguel Uribe tras actos fúnebres

La primera del fallecido senador Miguel Uribe Turbay compartió unas sentidas publicaciones en sus redes sociales.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
04:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 13 de agosto, Colombia le dio el último adiós a Miguel Uribe Turbay tras confirmarse su muerte el pasado lunes, luego de luchar durante más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe. Se llevaron a cabo las honras fúnebres y el traslado de su cuerpo al Cementerio Central de Bogotá.

Así fue el funeral de Miguel Uribe: Colombia le dio el último adiós al senador
RELACIONADO

Así fue el funeral de Miguel Uribe: Colombia le dio el último adiós al senador

En redes sociales, familiares, amigos y conocidos del senador y precandidato presidencial se despidieron de él, dejando sentidos mensajes en este último adiós. Su primera, la modelo y empresaria, Paola Turbay, conmovió con las palabras que le dedicó.

El último adiós de Paola Turbay a Miguel Uribe

Nos arrancaron a la fuerza a este gran hombre.

En una primera foto, en donde se ve el féretro de Miguel Uribe acompañado con la bandera de Colombia, Paola Turbay compartió este mensaje.

Lo único que hizo fue trabajar por un mejor país.

Posteriormente, incluyó este texto en una fotografía en la que se ve una pared decorada con la figura del cóndor de los Andes y el listón de luto sobre la bandera colombiana.

En imágenes: así fue el sepelio de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, 35 años atrás
RELACIONADO

En imágenes: así fue el sepelio de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, 35 años atrás

Te vamos a extrañar, Miguel

Finalmente, Turbay compartió la foto de la carroza fúnebre donde fue trasladado el cuerpo de su primo, junto a un emoji de corazón roto.

Paola Turbay y Miguel Uribe.
FOTO: Paola Turbay - Instagram

La reacción de Paola Turbay tras la muerte de Miguel Uribe

Cuando se confirmó la noticia de que Miguel Uribe no resistió al tratamiento médico tras el atentado perpetrado en su contra, Paola Turbay compartió un emotivo texto en el que manifestó que tenía la esperanza de que su familiar saliera con vida del hospital.

"Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final", escribió en su cuenta de Instagram.

"Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración", indicó.

Hoy Colombia llora tu partida. Nos duele… me duele en lo más profundo. Te voy a extrañar Miguelito.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Fiscalía imputará homicidio agravado a los seis detenidos por crimen de Miguel Uribe

Álvaro Uribe

Defensa del expresidente Álvaro Uribe radicó apelación a su condena ante el Tribunal Superior de Bogotá

Bogotá

Bogotá: Vigilantes de entidades oficiales empezaron a ser capacitados en lenguaje de señas

Otras Noticias

Millonarios

¿Millonarios contratará un nuevo jugador tras la grave lesión de Andrés Llinás? Esto se conoció

El club ya tomó una decisión tras la grave lesión que sufrió Andrés Llinás, uno de sus referentes y figuras.

Medicamentos

Hospital móvil que salva vidas: 60 años llevando salud gratuita a comunidades vulnerables

En Colombia, miles de personas enfrentan barreras insuperables para acceder a un médico especialista o a una cirugía. Desde hace casi seis décadas, la Patrulla Aérea Civil Colombiana recorre los cielos y las carreteras del país para llevar atención médica gratuita y de calidad a las comunidades más aisladas y vulnerables.

Artistas

Conmovedor: se reveló cuál fue el último deseo del papá de Beéle antes de su muerte

Aerocivil

Colombia estrenará aeropuerto que estará ubicado entre Cundinamarca y Tolima: esta es su fecha de reapertura

Artistas

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció