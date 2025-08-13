CANAL RCN
Colombia Video

Así fue el funeral de Miguel Uribe: Colombia le dio el último adiós al senador

Colombia le rindió el último adiós a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato víctima de magnicidio.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
03:39 p. m.
Colombia está de luto. 39 años tenía Miguel Uribe Turbay cuando fue víctima de un magnicidio que vuelve a marcar la historia violenta del país.

El senador estuvo más de dos meses internado en la UCI de la Fundación Santa Fe. Cada reporte era sinónimo de esperanza. Cientos de personas tenían la fe de verlo salir de esta.

Luto por muerte de Miguel Uribe

Sin embargo, la trágica noticia llegó en la madrugada del lunes 11 de agosto. Su esposa y fiel acompañante, María Claudia Tarazona, lo acompañó hasta el final.

El 7 de junio empezó esta triste noticia. Uribe estaba en un evento en Bogotá y fue víctima de varios disparos por parte de un menor de edad. Durante más de 60 días, el país se unió con un solo lema: ¡Fuerza, Miguel!

Su féretro se mantuvo en capilla ardiente en el Capitolio del Congreso. Hoy, miércoles 13 de agosto, se llevó a cabo el funeral con el que el país entero le dio el último adiós al senador.

Apoteósico acompañamiento para despedir a Miguel Uribe

El cielo del centro de Bogotá se llenó de globos blancos y cientos de personas, no solamente congresistas y figuras públicas, se congregaron para seguir la caravana y despedir al senador.

Cerca del mediodía, el cortejo fúnebre salió hacia la Catedral Primada. La calle de honor recibió a Uribe. Encima del féretro fue extendida la bandera de Colombia y le dejaron varias rosas blancas.

El clima no fue impedimento para que el último adiós se desarrollara. El féretro fue llevado por la plaza de Bolívar, aquella que tantas veces Uribe caminó yendo hacia el Senado.

A las 12:30 p.m. empezó la ceremonia ofrecida por el arzobispo Luis José Rueda Aparicio. En la Catedral Primada estuvieron varias importantes figuras, como los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Alejandro, el hijo de cuatro años de Uribe, se acercó al ataúd y le dejó una rosa blanca. Las emotivas palabras de su esposa y su padre, Miguel Uribe Londoño, retumbaron y quedarán guardadas para la posteridad.

Tras la misa, el féretro siguió su camino hacia el Cementerio Central, en donde están enterrados expresidentes y otras personalidades que han marcado la historia de Colombia. Un robusto esquema acompañó a la carroza fúnebre desde la Catedral Primada.

